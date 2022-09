Geisel lehnt Rücktritt wegen Wahlpannen nochmals ab Berlins früherer Innen- und heutiger Bausenator Andreas Geisel hat angesichts entsprechender Forderungen der Opposition nochmals unterstrichen, dass er wegen... dpa

Berlin -Berlins früherer Innen- und heutiger Bausenator Andreas Geisel hat angesichts entsprechender Forderungen der Opposition nochmals unterstrichen, dass er wegen der Wahlpannen vor einem Jahr nicht an einen Rücktritt denke. In einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung verwies der SPD-Politiker darauf, dass er als Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen viel zu tun habe. „Ich bin fest entschlossen, mich weiterhin dieser Verantwortung zu stellen und die zahlreichen Aufgaben zur Verbesserung der Wohn- und Mietensituation für die Menschen in unserer Stadt erfolgreich fortzuführen.“