Gemälde-Klebeaktion: Klimaschutz-Aktivistin vor Gericht

Berlin -Nach einer Klebeaktion an einem wertvollen Bild in der Berliner Gemäldegalerie steht eine Klimaschutz-Aktivistin am Donnerstag (9.15 Uhr) vor dem Amtsgericht Tiergarten. Die 20-Jährige und eine weitere Aktivistin sollen sich im vergangenen August mit Sekundenkleber am historischen Holzrahmen des Gemäldes „Die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ von Lucas Cranach dem Älteren (1472-1553) befestigt haben. An dem Rahmen ist laut Ermittlungen ein Schaden in Höhe von 2385 Euro entstanden. Die Anklage lautet auf gemeinschädliche Sachbeschädigung.