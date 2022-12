Gemeinsamer Brief an Giffey: Ämter beklagen Überlastung Die Sozialstadträte aus den Berliner Bezirken haben in einem Brief an die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) auf die schwierige Situation in d... dpa

ARCHIV - Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin, spricht. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Die Sozialstadträte aus den Berliner Bezirken haben in einem Brief an die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) auf die schwierige Situation in den Sozialämtern hingewiesen. Die Ämter würden derzeit weit über das übliche Maß beansprucht und arbeiteten an der absoluten Kapazitätsgrenze, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.