Gemischte Reaktionen nach letztem katholischen Reformtreffen Viele hätten sich mehr gewünscht, doch ein Achtungserfolg war der katholische Reformprozess Synodaler Weg allemal - so fällt jedenfalls das Fazit der Verantw... dpa

«Wir werden in der Einheit mit der großen katholischen Kirche der Welt bleiben», sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing. Robert Michael/dpa

Frankfurt/Main -Die Ergebnisse des am Samstag abgeschlossenen Prozesses zur Reform der katholischen Kirche in Deutschland haben gemischte Reaktionen hervorgerufen. Die beiden Veranstalter, die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), zogen ein überwiegend positives Fazit. „Der Synodale Weg hat funktioniert - bei allem Knirschen und trotz aller Unkenrufe“, sagte der DBK-Vorsitzende Georg Bätzing am Samstag nach Abschluss der fünften und letzten Synodalversammlung in Frankfurt/Main. „Wir haben noch nicht alles beschließen können, aber die Weichen sind gestellt.“