Generalstreik in Israel - Abflüge am Flughafen gestoppt Aus Protest gegen die umstrittene Justizreform haben die Gewerkschaften zu einem Generalstreik aufgerufen. Der internationale Flughafen ist lahmgelegt, viele... dpa

Demonstranten in Tel Aviv während einer Kundgebung gegen Reformierung des Justizsystems. Ilia Yefimovich/dpa

Tel Aviv -Im Zuge eines Generalstreiks in Israel kommt es auch zu erheblichen Beeinträchtigungen im Flugverkehr. „Ich habe den sofortigen Startstopp am Flughafen angeordnet“, sagte der Leiter der Arbeitergewerkschaft am internationalen Flughafen Ben Gurion, Pinchas Idan.