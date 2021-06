Genf - Der Gipfel der beiden Präsidenten Joe Biden und Wladimir Putin hat in Genf begonnen. Die Präsidenten der USA und Russlands wollen sich mit einer Reihe von Konflikten befassen. So wird der Krieg in Syrien auf dem Programm stehen, ebenso der weiter schwelende Konflikt in der Ukraine. Außerdem soll über Libyen, Afghanistan, Korea und Berg Karabach gesprochen werden.

In einer ersten Runde treffen Biden und Putin zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammen, bei dem nur die Außenminister Sergej Lawrow und Anthony Blinken sowie die Übersetzer anwesend sind. Danach gibt es eine größere Verhandlungsrunde. Das Meeting soll nach Angaben aus Washington und Moskau bis zu vier oder fünf Stunden dauern.

Putin sagte zu Beginn der Gespräche zu Biden laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS: „Herr Präsident, ich möchte Ihnen für Ihre Initiative des heutigen Treffens danken. Ich weiß, dass Sie eine lange Reise hatten, viel Arbeit. Trotzdem haben sich in den russisch-amerikanischen Beziehungen viele Themen angesammelt, die eine Diskussion auf höchster Ebene erfordern. Ich hoffe, dass unser Treffen produktiv sein wird.“