Bergkarabach: „Unser Ziel ist die vollständige Auslöschung der Armenier“

Ilham Alijew, der aserbaidschanische Diktator, hat am 19. September, drei Jahre nach seinem ersten Angriffskrieg, erneut Bergkarabach überfallen. Hunderte Menschen starben, unter ihnen Zivilisten und Kinder. Binnen 24 Stunden folgte die faktisch erzwungene Kapitulation der Armenier.

Durch die Blockade des Latschin-Korridors, der einzigen Straße, die Bergkarabach mit Armenien verbindet, hatte Alijew die Armenier zuvor monatelang ausgehungert und geschwächt. Viele Menschen starben als Folge von Unterernährung und fehlender medizinischer Versorgung.



Was nun seit der Kapitulation Bergkarabachs begonnen hat, ist ein Albtraum, den die Armenier haben kommen sehen und den sie schon einmal vor etwa 100 Jahren erlebt haben: Vertreibung, Ermordung, Gefangenschaft – ein Genozid.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Es ist noch nicht vorbei

Derzeit sitzen etwa 120.000 Armenier in Bergkarabach fest, viele Menschen werden bereits vermisst. Es gibt Berichte über eine Fahndungsliste aus Baku mit 400 Menschen, unter ihnen auch Medienvertreter. In Stepanakert, der Hauptstadt Bergkarabachs, befürchtet man, dass etliche Menschen in aserbaidschanischen Gefängnissen sitzen könnten. Diese Berichte lassen sich im Moment nicht abschließend prüfen, dennoch sind sie sehr wahrscheinlich. Denn der Krieg ist noch nicht vorbei. Solange sich Armenier in Bergkarabach befinden, wird Alijew weiter rohe Gewalt ausüben.

Das aserbaidschanische Regime hat in den vergangenen Jahren kein Geheimnis daraus gemacht, was es in Bergkarabach und auch im armenischen Hauptland vorhat. Die Armenier werden in der offiziellen Staatspropaganda als „Ungeziefer“ bezeichnet, das es loszuwerden gilt. Der damalige Bürgermeister von Baku, Hajibala Abutalybov, sagte 2005 bei einem Treffen mit einer politischen Delegation aus Deutschland: „Unser Ziel ist die vollständige Auslöschung der Armenier. Sie, Nazis, haben bereits die Juden in den 1930er- und 40er- Jahren eliminiert, richtig? Sie sollten in der Lage sein, uns zu verstehen.“ Diese Aussage ist einige Jahre her, aber ihre Gültigkeit in Aserbaidschan würde ich nicht in Frage stellen.*

Bildstrecke

2020: Ein Waldbrand wütet in der Nähe der Stadt Schuschi. Stanislav Krasilnikov/imago November 2020: Innerhalb eines der Schutzräume in Schuschi, in denen sich vor allem ältere Menschen vor Bombeneinschlägen verstecken Pond5 Images/imago Oktober 2020: Eine Straße in Schuschi nach einem Raketeneinschlag Stanislav Krasilnikov/imago Ein Einheimischer steht auf dem Trümmerhaufen eines Wohnhauses nach dem Militärschlag vom 28. Oktober 2020 auf die Stadt Schuschi. Stanislav Krasilnikov/imago 18. November 2020: Ein zerstörtes Stück militärischer Ausrüstung inmitten von Trümmern. Gavriil Grigorov/imago 15. November 2020: Bergkarabach-Flüchtlinge kommen mit einem Bus aus Eriwan in Stepanakert an. Stanislav Krasilnikov/imago 5. November 2020: Ein bei einem Raketenangriff aserbaidschanischer Streitkräfte auf Dörfer in der Nähe von Stepanakert getroffenes ziviles Gebäude Pond5 Images/imago 5. November 2020: Stepanakert unter Raketenbeschuss Pond5 Images/imago 1 / 8

Die letzten Stunden Bergkarabachs

Die dramatische Situation der Armenier in Bergkarabach ist eine Folge politischer Inkompetenz und Naivität. Sie zeigt das Versagen deutscher und europäischer Politik, denn wir haben mit Aserbaidschan ein militärisch hochgerüstetes, autoritäres Regime zu unserem Gaslieferanten des Vertrauens befördert.



Wollten wir uns nicht von brutalen Gaslieferanten lösen, die Angriffskriege gegen unschuldige Demokratien führen? Sich von Putin zu lösen und stattdessen mit Alijew Geschäfte zu machen, dessen Land in Sachen Demokratie, Presse und Bürgerrechte weit hinter Russland liegt, sind politische Fehlentscheidungen, die Alijew glauben lassen, er könne in Bergkarabach einen Genozid vor den Augen der Weltbevölkerung verüben.

Bis auf uralte christliche Geschichte und seine Kultur hat Armenien scheinbar nichts zu bieten, das den Westen zur Hilfe eilen ließe. Auch Russland, das sich selbst immer wieder als Vermittler und Schutzmacht inszeniert, hat den Armeniern nicht geholfen. Es gelang ihnen nicht, sie zu beschützen, den Latschin-Korridor zu öffnen oder den Frieden zu sichern. Tatsächlich scheinen sie die wirtschaftlich vielversprechendere Seite gewählt zu haben. Beim Angriff am 19. September haben die russischen Friedenstruppen nicht einmal versucht, die aserbaidschanischen Streitkräfte aufzuhalten.

Aserbaidschan pflegt enge Beziehungen zur Türkei, der EU und zu Israel. Die Aserbaidschan-Affäre und der damit verbundene Einfluss Alijews vor allem in die Berliner Politik ist bis heute nicht abschließend untersucht. Die Türkei, die als enger Verbündeter Bakus ebenfalls großen Einfluss hat und den Völkermord des Osmanischen Reichs an 1,5 Millionen Armeniern 1915 nie anerkannt hat, unterstützt das aserbaidschanische Vorgehen in Bergkarabach.



Von Russland, der Türkei und Aserbaidschan kann Armenien nichts erwarten. Das lehren uns sowohl die Geschichte als auch die gegenwärtigen Ereignisse. Aber was ist mit der EU, was ist mit Deutschland? Hat sich die EU nicht wertebasierte und friedenfördernde Politik als Ziel gesetzt?

Stattdessen zeigten sich die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz fröhlich Hände schüttelnd mit dem aserbaidschanischen Autokraten Alijew. Das ist eine Außenpolitik, die wir spätestens jetzt, in Anbetracht einer bereits begonnenen Vertreibung der Armenier aus Bergkarabach, nicht mehr tragen können. Die wirtschaftlichen Beziehungen zu Aserbaidschan müssen in Frage gestellt und deutliche Sanktionen ausgesprochen werden. Das Überleben von 120.000 Armeniern in Bergkarabach ist abhängig vom Druck der Europäischen Union auf Aserbaidschan. Sollten wir schlussendlich nicht mehr aufbringen als mahnende Worte, haben wir nicht genug getan, um den nächsten Genozid am armenischen Volk zu verhindern.



*Quelle zur Aussage des Bürgermeisters von Baku: The Caucasus: Frozen Conflicts and Closed Borders. U.S. Government Printing Office, 18. Juni 2008, S.50