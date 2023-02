Genozid-Vorwürfe bei UN-Vollversammlung in New York Zum Jahrestag des Kriegsbeginns kommt die Welt bei den Vereinten Nationen zusammen - die Ukraine und ihre Unterstützer hoffen auf die Isolation Russlands. Mo... dpa

New York -Ein Jahr nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat eine Debatte der UN-Vollversammlung die Kluft zwischen den Kriegsparteien erneut offengelegt. Während der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba Russland bei dem hochrangig besetzten Treffen in New York gestern (Ortszeit) Völkermord vorwarf, sagte Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja, der Westen wolle sein Land „zerstückeln und zu zerstören“.