Genügend Wahlhelfer laut Wahlleitung

PRODUKTION - Ein Plakat zum Volksentscheid steht auf der Frankfurter Allee Christophe Gateau/dpa

Berlin -Für den Berliner Volksentscheid zur Klimaneutralität am Sonntag stehen nun doch genügend Wahlhelfer zur Verfügung. „Die Aufrufe waren erfolgreich“, sagte Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Freitag auf dpa-Nachfrage. „Es sind nunmehr genügend Wahlhelfende, Wahlvorstände und Schriftführer am Sonntag dabei.“ Dies zeige, dass es den ehrenamtlichen Helfern nicht nur ums Geld gehe, sie erhalten bis zu 120 Euro für ihren Einsatz. „Berlins Bürgerinnen und Bürger beweisen Gemeinsinn“, so Bröchler.