Iran gegen die USA: Kommt eine zweite Front im Nahost-Krieg?

Die USA und der Iran haben sich am Freitag einen rhetorischen Schlagabtausch geliefert. Es ist unklar, ob dieser auch zu einer Ausweitung der Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hamas über den Gaza-Krieg hinaus führen wird.



In Israel warnte US-Außenminister Antony Blinken den Iran und die Hisbollah im Libanon davor, eine weitere Front im Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Hamas zu öffnen. Ob die USA im Falle der Eröffnung einer solchen Front auch selbst in den Konflikt eintreten werden, sagte er nicht. Zu Beginn seiner Rede erklärte Blinken jedoch: Solange es die Vereinigten Staaten gebe, werde Israel nicht allein sein. Er verwies auch auf die Stationierung mehrerer Kriegsschiffe im östlichen Mittelmeer. „Wir müssen weiterhin eine Eskalation dieses Konflikts verhindern.“

Zugleich versuchte Blinken, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu einer kurzen Feuerpause zu bewegen. Doch Netanjahu lehnte ab und sagte in Jerusalem, ohne die Freilassung aller Geiseln werde es überhaupt keine Verhandlungen geben. Israel lehnt auch einen Vorstoß der Amerikaner ab, die Einfuhr von Benzin in den blockierten Gazastreifen zu erlauben. Israelische Dienste sagten, die Hamas lagere das Benzin unter dem größten Krankenhaus von Gaza.

Der Iran agiert zunächst noch zurückhaltend, wohl auch, weil das Land wirtschaftlich aktuell gar nicht in der Lage wäre in einen großen Krieg einzusteigen. Ein iranischer Vertreter sagte am Freitag in Genf vor der UN-Menschenrechtsbehörde, es wäre wünschenswert, würden die USA ihre Sanktionen gegen das Land aufheben. Dann erst sei eine gedeihliche Entwicklung möglich.



Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah drohte am Freitag mit einer Ausweitung der Kampfzone an der Grenze des Libanons zu Israel. Es sei eine „realistische Möglichkeit“, dass sich die „libanesische Front in eine große Schlacht“ verwandele. Der Sieg Gazas liege auch im nationalen Interesse Ägyptens, Jordaniens und Syriens, so Nasrallah in Teheran bei seiner ersten öffentlichen Rede seit Beginn des Gazakriegs am 7. Oktober. „Manche mögen das, was an unserer Front passiert, als gemäßigt empfinden, aber wir werden uns nicht damit zufriedengeben“, so Nasrallah. Die Gefechte zwischen der Hisbollah-Miliz und dem israelischen Militär hätten Einfluss darauf.

Bundeskanzler Olaf Scholz sprach am Freitag mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping unter anderem über die Lage im Nahen Osten. So seien in einer Videoschalte „der Terrorangriff der Hamas und die aktuelle Situation in der Region“ Thema gewesen, erklärte ein Sprecher. Mit Blick auf die Ukraine sei bekräftigt worden, „dass ein Nuklearkrieg nicht geführt werden darf und niemals gewonnen werden kann“. Außerdem sei es in dem Gespräch neben dem Ukrainekrieg um „die bilateralen Beziehungen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland gegangen“.



China ist ein wichtiger Akteur im Nahen Osten. Peking hatte vor kurzem eine Aussöhnung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien vermittelt. Der Iran ist seit langem enger Partner. Außerdem haben China und Syrien eine strategische Partnerschaft beschlossen. Für Chinas Rolle in der Welt ist es wichtig, mit Europa eine funktionierende Beziehung zu unterhalten. „China betrachtet Europa als einen wichtigen strategischen Partner und einen wichtigen Pol in einer multipolaren Welt“, sagte Xi laut einem Bericht des Senders CCTV.