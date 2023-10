Irans Außenminister trifft Hamas-Chef in Katar

Irans Außenminister ist in der katarischen Hauptstadt Doha mit dem Chef der Hamas zusammengetroffen. Hamas-Anführer Ismail Hanija traf Irans Minister Hussein Amirabdollahian am späten Samstagabend, wie Videos der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA zeigten. Die Terror-Organisation Hamas hatte vor einer Woche ihren Großangriff auf Israel begonnen. Der Iran warnte Israel laut dem Sender Al Jazeera, seine „Kriegsverbrechen“ gegen Gaza sofort einzustellen, sonst drohe Israel ein „gewaltiges Erdbeben“ des Widerstands.

In Bezug auf das Hamas-Massaker rechtfertigte der Iran den Hamas-Anschlag. So sagte der iranische Präsident Ibrahim Raisi laut IRNA, dass „die palästinensische Reaktion auf mehr als 70 Jahre Besatzung und Schändung von Heiligtümern durch das zionistische Regime zurückzuführen“ sei. Raisi sagte, die neue Generation der Palästinenser habe „sich erhoben, um nach Jahrzehnten der Verbrechen, des Blutvergießens und der Zerstörung ihre verletzten Rechte einzufordern“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, forderte laut IRNA eine Zusammenarbeit zwischen Teheran und Doha, „um dazu beizutragen, die Verbrechen des zionistischen Regimes gegen die Bevölkerung von Gaza sofort zu stoppen und die Rechte des palästinensischen Volkes zu wahren“. Er kritisierte die westlichen Medien für ihre „falsche“ Berichterstattung über die Entwicklungen in der Region und sagte, dass Anstrengungen unternommen werden sollten, um der Welt zu zeigen, was wirklich vor Ort geschieht.

Das Golfemirat Katar gehört seit etwa 15 Jahren zu den wichtigsten Unterstützern der Hamas. Das reiche Emirat greift der islamistischen Bewegung vor allem politisch unter die Arme und hat die Hamas in den vergangenen Jahren mit Milliarden-Summen finanziert. Hanija selbst lebt in Katar.

Gleichzeitig möchte Katar auch bei Vermittlungen mit dem Westen eine Rolle spielen. Erst am Donnerstag empfing Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den katarischen Emir Tamim bin Hamad Al Thani in Berlin. Amirabdollahian traf in Doha ein, nachdem er auf einer Reise im Irak, Syrien und dem Libanon Verbündete getroffen hatte, darunter auch den Generalsekretär der Schiitenorganisation Hisbollah, Hassan Nasrallah.

Scholz versicherte den Menschen in Israel in einem Telefonat mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erneut die volle Solidarität Deutschlands nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas. Beide Regierungschefs seien sich einig gewesen, „dass es gilt, einen regionalen Flächenbrand und insbesondere das Eingreifen der Hisbollah in den Konflikt zu vermeiden“, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Samstag nach dem Gespräch mit.

Der Kanzler haben den Ministerpräsidenten in diesem Zusammenhang über seine diplomatischen Kontakte der letzten Tage informiert. Scholz hatte neben Katar mit den Staatschefs von Ägypten und der Türkei gesprochen. Am Dienstag ist er mit dem König von Jordanien, Abdullah II., in Berlin verabredet.

Israelische Regierungsbeamte erklärten am Samstagabend, dass den palästinensischen Zivilisten mehr Zeit gegeben werde, den Norden des Gazastreifens zu verlassen, bevor eine umfassende Bodenoffensive erwartet wird. Militärsprecher Oberstleutnant Peter Lerner sagte laut Al Jazeera, dass Israel den Zeitraum „noch einmal verlängert“ habe, „weil wir erkannt haben, dass es eine große Menge Menschen gibt, die raus müssen“. Und weiter: „Wir ermutigen weiterhin die Bevölkerung im Norden des Gazastreifens und in Gaza-Stadt, nach Süden zu gehen und der Gefahr zu entkommen.“ Der Sprecher des Außenministeriums, Lior Haiat, sagte auf einem Presse-Briefing, dass Israel die Palästinenser nicht auffordere, Gaza zu verlassen – sondern nur, um aus dem Norden zu fliehen. „Wir haben ihnen [den Zivilisten] die Zeit dafür gegeben, und wir werden den Zivilisten auch weiterhin Zeit geben, die Orte zu verlassen, von denen wir glauben, dass sie von der Hamas für ihre terroristische Infrastruktur genutzt werden“, sagte Haiat.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Ziele in Syrien angegriffen. Nach einem Luftalarm in den Orten Avnei Eitan und Alma auf den annektierten Golanhöhen greife die Armee Ziele in Syrien an, von denen der Beschuss ausgegangen sei, erklärte ein Armeesprecher am Samstagabend. Zudem würden Berichte über ein Eindringen aus dem Libanon auf dem Luftweg geprüft.

Das Weiße Haus hat ein Transkript eines Telefonats von US-Präsident Joe Biden mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu und dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Abbas veröffentlicht. Biden bekräftigte während des Gesprächs mit Netanjahu die „unerschütterliche Unterstützung der USA für Israel“ sowie „die Koordination der USA mit den Vereinten Nationen, Ägypten, Jordanien, Israel und anderen in der Region, um sicherzustellen, dass unschuldige Zivilisten Zugang zu Wasser, Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung haben“. In dem Telefonat mit Abbas verurteilte Biden „den brutalen Angriff der Hamas auf Israel“ und sagte, dass die Hamas sich mit ihrem Terror nicht „für das Recht des palästinensischen Volkes auf Würde und Selbstbestimmung einsetzt“. (mit dpa und AFP)