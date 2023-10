Krieg in Israel: Die Auflösung der Welt, wie wir sie kennen

„Aufwachen, Amerika!“ Für das Wall Street Journal sind die Anschläge der Hamas ein Weckruf an die letzte verbliebene Supermacht. Das Massaker sei kein isoliertes Ereignis: „Es ist der jüngste Schritt im Prozess der Auflösung der globalen Ordnung, in dem der politische Einfluss und die militärische Vormachtstellung der USA in Frage gestellt werden“, so das Blatt. Auch andere Beobachter sehen in den grauenvollen Attacken gegen israelische Kinder, Frauen und Männer mehr als nur einen besonders barbarischen Akt. Anne Applebaum schreibt im Magazin The Atlantic: „Die russische Invasion in der Ukraine und der Überraschungsangriff der Hamas auf israelische Bürger zeigen beide die eklatante Ablehnung der regelbasierten Ordnung und kündigen etwas Neues an.“ Beide Angreifer hätten „eine hochentwickelte, militarisierte, moderne Form des Terrorismus entwickelt“, die sie schamlos und ohne Mitleid gegen ihre Feinde einsetzen.

Auch auf der anderen Seite des Erdballs werden die Ereignisse in den Kontext von Terror gesetzt. Die staatliche chinesische Global Times erinnert an den amerikanischen Präsidenten George W. Bush, der nach den Anschlägen des 11. September ankündigt habe, nun einen „Kreuzzug“ gegen den militanten Islam führen zu wollen. Das chinesische Staatsorgan bemüht sogar den Philosophen Samuel Huntington. Die liberalen Eliten im Westens würden glauben, es gäbe kein grundsätzliches Problem mit dem Islam, sondern nur mit gewalttätigen islamistischen Extremisten. Die Geschichte von 1400 Jahren habe jedoch das Gegenteil bewiesen. Christentum und Islam würden sich nicht vertragen. Die Global Times schlägt dann einen etwas abenteuerlichen Bogen zu den Evangelikalen in den USA und erklärt, dass sich die rechten Fundi-Christen Israel als politisches Sehnsuchtsziel ausgesucht hätten. Man scheint bei dem Staatsorgan zu erkennen, dass sich mit Huntington alles Mögliche, jedoch nicht der Judenhass vieler arabischer Gesellschaften erklären lässt – angegriffen wurde schließlich der jüdische Staat. Eine Welle von Judenhass und Antisemitismus überzieht seither die Welt, insbesondere den arabischen Raum.

Dieses Problem adressiert Peking nicht. Aus chinesischer Sicht ist die Religion ein Mittel zum Zweck. China sendet eine Botschaft an die islamisch-arabische Welt, weil es davon ausgeht, dass die Beziehung zwischen dem Westen und den Muslimen seit dem „Krieg gegen den Terror“ massiv gestört ist. Nicht zuletzt deshalb wird im Nahen Osten „die Vormachtstellung der USA in Frage gestellt“. Woher die Chinesen das wissen? Aus erster Hand: China hat in den vergangenen Jahren beharrlich daran gearbeitet, Verbündete im Nahen Osten zu finden. Das ist neu. Bisher war China höflicher, aber schweigsamer Beobachter in der Weltpolitik. Vor einigen Wochen meldete sich erstmals ein chinesischer Vertreter bei einer Friedenskonferenz zur Ukraine in Saudi-Arabien zu Wort, diskutierte lebhaft mit. Anders als bei früheren Anschlägen ist der Hamas-Angriff auf Israel für Peking kein Ereignis in einem fernen Land. Die Entwicklung im Nahen Osten tangiert direkt die strategischen Interessen Chinas. Das zeigen auch die wirtschaftliche Verflechtungen: Vor knapp zehn Jahren bereits übernahm die staatliche chinesische Bright Food Group die Mehrheit an Tvuna, dem größten israelischen Lebensmittelproduzenten im Bereich von Milchprodukten. Die Stabilität in Israel ist für China wichtig.

Ashkelon: nach einem Raketenangriff Ilia Yefimovich/dpa

Im Grunde müsste die Region geopolitisch neu kartografiert werden. War es zur Zeit des Kalten Krieges die Sowjetunion, die ihre Interessen im Nahen Osten verfolgte, ist es nun China. Der frühere amerikanische Verteidigungsminister Robert Gates sieht eine große Gefahr in der Wachablöse: Die Vereinigten Staaten seien mit einer Bedrohung ihrer Sicherheit konfrontiert wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gates glaubt, dass die Bedrohung sogar historische Ausmaße erreicht hat. Er schreibt im Magazin Foreign Affairs: „Nie zuvor stand Amerika vier alliierten Gegnern gleichzeitig gegenüber – Russland, China, Nordkorea und dem Iran –, deren kollektives Atomwaffenarsenal innerhalb weniger Jahre fast doppelt so groß sein könnte wie das eigene.“

Vor diesem Hintergrund ist jedes außergewöhnliche Ereignis von Bedeutung. Gerade nach besonders grauenvollen Verbrechen fragt sich die Weltgemeinschaft stets, wer denn die Drahtzieher sein mögen, wem ein solches Ereignis letzten Endes nütze. Im Fall der Hamas-Angriffe ist diese Frage besonders schwer zu beantworten. Viele unterschiedliche Gruppen agieren im Nahen Osten. Es ist kaum zu erkennen, wer mit wem kollaboriert, wann Aktionen in Absprache mit anderen oder als Alleingänge erfolgt sind.

Eine zentrale Frage ist die nach dem Grund für das völlige Versagen der israelischen Feindaufklärung: Wie konnte ausgerechnet das Land, das in puncto Überwachung wohl zur globalen Avantgarde zu zählen ist, so überrumpelt werden? Die israelische Armee hat eine schonungslose Aufklärung versprochen. Jeden Tag kommen neue Details ans Licht: Ägypten soll die Israelis schon vor einiger Zeit gewarnt haben, dass sich bei der Hamas etwas zusammenbraue. Und die israelische Armee räumte am Donnerstag ein, dass sie am Abend vor dem Massaker erneut gewarnt worden sei. Einem Bericht der Times of Israel zufolge führten hochrangige Armee- und Geheimdienstbeamte Stunden vor Beginn des brutalen Angriffs am vergangenen Samstagmorgen eine Einschätzung durch. Sie hatten Hinweise erhalten, dass etwas im Gange sei, seien jedoch zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei den Aktivitäten in Gaza wahrscheinlich um eine Übung handelte. Dies ist schwer nachzuvollziehen, zumal die Grenze zu Gaza via digitaler und satellitengestützter Mittel angeblich so gut kontrolliert wird, dass keine Katze unbeobachtet über den Zaun kommt.

Einen Anhaltspunkt könnte die Tatsache liefern, dass laut der in Jordanien ansässigen Website Al Bawaba die Hamas in den vergangenen Jahren komplett auf Huawei-Technologie umgestiegen ist. Demnach nutzten die Hamas-Führer und Kämpfer nur noch Mobiltelefone, Tablets und Laptops des chinesischen Herstellers. Al Bawaba analysiert, es sei für die israelischen und die amerikanischen Dienste nicht möglich gewesen, die Kommunikation der Hamas mitzulesen. In diesem Fall hätte die geopolitische Rivalität zwischen den USA und China direkten Einfluss auf den Lauf der Dinge gehabt. Google und andere amerikanische Technologieunternehmen hatten Huawei nämlich vor einiger Zeit verboten, Komponenten aus den USA zu verwenden. Die Unternehmen und mit ihnen die Dienste wollten nicht ausspioniert werden. Deswegen sei Huawei gezwungen gewesen, sein eigenes, geschlossenes System zu entwickeln – welches nun nicht mehr von den Amerikanern, sondern nur von China gehackt werden könne.

Roshanak Amini/Berliner Zeitung am Wochenende

Gepaart mit einem möglichen technologischen Blackout dürfte die Überrumpelung allerdings auch darauf zurückzuführen sein, dass der Hamas-Angriff in völlig neuartiger Form erfolgte. Kein Mensch hatte sich vorstellen können, dass Hunderte Terroristen mit Paragleitern über den Grenzzaun fliegen und dann mit archaischen Waffen wahllos Zivilisten als Ziele auswählen, jagen, foltern, töten, entführen würden. So wie vor 9/11 niemand auf die Idee gekommen war, mit Flugzeugen in Wolkenkratzer zu fliegen – auch damals waren die amerikanischen Behörden völlig hilflos. Diese neue Kriegsführung bereitet allen Staaten Sorge. Denn auf diese Art – vielleicht noch mit Hilfe von Drohnen – können viel kleinere Gruppen mächtige Armeen zu Fall bringen. Die Hintermänner sind nicht ausmachen. Und der Terror ist kaum zu stoppen. Anders als bei Flugzeugen sind Mikrobewegungen durch kleine Trupps oder einzelne Killer weder mit Panzern noch mit Polizeisperren zu stoppen. Der Krieg hat sich in die Grauzone zwischen Zivilbevölkerung und Soldaten verlagert. Die Front verläuft quer durch die Gesellschaft. Die Haager Landkriegsordnung, die den Schutz der Zivilbevölkerung ausdrücklich vorschreibt oder eine offizielle Kriegserklärung verlangt, hat sich überlebt. Die grünen Männchen von der Krim waren der Anfang. Die Hamas-Terroristen verkleideten sich als IS-Kämpfer. Es geht immer noch ein Stück zynischer.

Das gilt auch für den Einsatz anderer, längst überwunden geglaubter Kriegspraktiken, wie etwa jener der „ethnischen Säuberung“. Der Ukrainekrieg läuft darauf hinaus, dass bestimmte Regionen ethnisch homogen sein sollen. Die Entwicklung begann lange vor dem russischen Angriff, die Regierung in Kiew hatte das Konzept lange selbst und grausam verfolgt. Die Russen ihrerseits haben sich den Osten einverleibt, nach ethnischen Kriterien. Minderheitenrechte – lange ein großes Thema bei den Minsk-Verhandlungen – stehen weder bei Russen noch bei Ukrainern im Vordergrund.

Die Vertreibung einer ethnischen Bevölkerung findet aktuell unter tatenloser Beobachtung der USA, der EU, Russlands und Chinas in Bergkarabach statt. Dort wurden etwa 200.000 Armenier zuerst von Aserbaidschan mit einer Total-Blockade ausgehungert und schließlich aus dem Land geschickt. Einzig Frankreich fordert die Rückkehr der Menschen in ihre Heimat. Alle anderen Staaten mahnen pathetisch humanitäre Hilfe an, spenden pro forma ein wenig, rühren aber sonst keinen Finger. Israel verfährt im Gaza-Streifen ähnlich: Die religiösen Fanatiker in der Regierung von Benjamin Netanjahu fordern seit langem die Auslöschung und vollständige Vertreibung der Palästinenser. Die Fanatiker nehmen den Terror als Vorwand, um Gaza dem Erdboden gleichzumachen. Die Hamas nutzt dies brutal aus, indem sie Israelis und Ausländer als Geiseln nach Gaza verschleppt hat und sie und die Bewohner von Gaza als menschliche Schutzschilde missbraucht.

Auch Angriffskriege sind wieder Normalität geworden: Derjenige Russlands gegen die Ukraine ist der bekannteste. Doch auch das Nato-Mitglied Türkei hat vor Jahren Syrien überfallen, völkerrechtswidrig, aber ohne jede Sanktion. Die Türken nutzen die Tatsache, dass die Weltöffentlichkeit derzeit gebannt auf Israel schaut, und bauen ihre Stellungen im Nachbarland aus. Anstoß zur Nachahmung war der Irak-Krieg, bei dem eine westliche Koalition aufgrund einer Lüge ein anderes Land überfiel.

Ergänzt wird das Repertoire der wechselseitigen Zerstörungen durch Terror-Akte, die zwar spektakulär sind, jedoch nie aufgeklärt werden. Dazu zählen die Sprengung von Nord Stream 2 und in den vergangenen Tagen die offenbare Beschädigung einer Pipeline zwischen Finnland und Estland. Wer die Täter sind, weiß man nicht – und das ist für alle praktisch, weil jeder einfach irgendetwas behaupten kann. Dank des Internets ist gezielte Desinformation möglich: Statt Transparenz bietet das Netz eine Sturzflut von Falschmeldungen und einander widersprechenden Wahrheiten, die oft von verdeckten Akteuren lanciert werden. Ein Politico-Bericht von vor einigen Tagen hat gezeigt, dass die EU-Sanktionen gegen russische Geschäftsleute mit hanebüchenen Fake-Websites begründet werden. So arbeiten staatliche und nichtstaatliche Player zusammen, zersetzen das Recht, national wie international, und zementieren die Feindbilder. Zensur und Abschottung erzeugen teuflische Biotope, in denen der Hass gegen den und die Entmenschlichung des immer unbekannter werdenden „anderen“ geschürt werden kann.

Der amerikanische Präsident Joe Biden hat in einer Rede in Washington vor Vertretern jüdischer Organisationen in einem Nebensatz gesagt, er erwarte, dass sich Netanjahu an die „Gesetze des Krieges“ halten werde. Dies dürfte ein frommer Wunsch blieben – und zwar nicht nur im Hinblick auf Israel. Der Kampf zwischen dem alten Hegemon USA und seinem Herausforderer China findet in einem Raum statt, in dem es keine Übereinkunft mehr darüber gibt, welche Regeln gelten sollen. Mehr noch: Die Großmächte haben sich in Sachen Werte auseinandergelebt. Der Konsens darüber, wie nach 1945 das „Nie wieder!“ durchgesetzt werden soll, existiert nicht mehr. Damals wurden eine Reihe an Dokumenten verabschiedet, die an gemeinsame Werte anknüpften: die Charta der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Konvention gegen Völkermord, die Genfer Konvention. Man braucht nur an Julian Assange zu denken, um zu verstehen, wie umfassend sich alle – auch die westliche Wertegemeinschaft – von ihren früheren Idealen verabschiedet haben. Das Hamas-Massaker ist in diesem Kontext zu sehen: Die Täter haben kein Unrechtsbewusstsein im westlichen Sinn. Sie wähnen sich auf der Seite der Guten. Selbst im entfernten Berlin waren im Fernsehen arabische Frauen zu sehen, die mit leuchtenden Augen sagten, sie hätten die Verbrechen gefeiert, die Mörder seien ihre Helden.

Das Problem existiert auch auf systemischer Ebene, wie sich bei der Frage nach möglichen Vermittlern zeigt. Der Nachrichtendienst Bloomberg zitiert amerikanische Politiker mit der Aussage, China tauge nicht zum Vermittler, weil Peking nicht eindeutig und empathisch Partei für Israel ergriffen habe. In chinesischen Staatsmedien wird dagegen argumentiert, die USA – und mit ihnen der Westen – scheiden als Mediatoren aus, weil die Amerikaner wegen ihrer aktiven Beteiligung Konfliktpartei seien. Es ist dieselbe Argumentationsumkehr wie in der Ukraine, wo alle Verhandlungen faktisch in einem geschlossenen Sackgassen-Labyrinth starten würden – und daher nicht verhandelt wird.

Roshanak Amini/Berliner Zeitung am Wochenende

Auch die Zukunft der Menschen im Nahen Osten wird am großen geopolitischen Schachbrett entschieden. Es ist in dieser Phase nicht möglich zu sagen, wem das Hamas-Massaker nützt und wem es schadet. Die Amerikaner befinden sich vor allem innenpolitisch in keiner guten Situation. Sie haben weltweit an Glaubwürdigkeit verloren, gerade in der Zeit von Donald Trump, als ein Präsident faktisch das Dauergespött der eigenen Öffentlichkeit war.

Allerdings sollte man die Amerikaner nicht zu früh abschreiben: Sie haben weltweit 800 Militärstützpunkte sowie mit der Nato eine multinationale, einsatzfähige Eingreiftruppe. Darüber hinaus verfügen sie mit dem Dollar immer noch über die unangefochtene Weltwährung, über die die amerikanische Regierung Sanktionen verhängen und Druck über die Finanzmärkte auf jedes Land ausüben kann. Und die Gesellschaft in den Vereinigten Staaten verfügt trotz aller politischen Korruption noch über eine wache Erinnerung an die Idee vom liberalen, freiheitlichen Gemeinwesen.

Im Nahen Osten haben die Amerikaner derzeit allerdings weniger Allianzen als zuvor. Für Washington besteht die Gefahr, sich plötzlich die ganze arabische Welt zum Feind zu machen. Dies wäre der Fall, wenn Israel den Iran angreift und die Amerikaner zum Treueschwur gezwungen würden. Außerdem ist bei gewissen Verbündeten nicht klar, wie loyal sie sind: Katar, eigentlich ein Vasall der USA, ist der wichtigste Financier der Hamas. Die Türkei, Nato-Mitglied, kooperiert nach allen Seiten und lässt sich nicht festnageln, ähnlich Ägypten. Viele andere Staaten wollen sich nicht mehr auf eine Seite schlagen. So kooperieren die Vereinigten Arabischen Emirate als Ergebnis des Abraham-Abkommens mit Israel und zeigen, dass arabisch-israelische Freundschaft möglich ist. Und nicht einmal Israel selbst will sich komplett an die USA anbinden und verfolgt etwa eine eigenständige Russland-Politik.

China hat dagegen im Nahen Osten bedeutende Allianzen geschlossen. Diese sind zwar noch sehr frisch und nicht gefestigt. Aber die Partnerschaften sind vor allem auf wirtschaftliche Entwicklung und somit die Zukunft ausgerichtet. Die Milch-Partnerschaft mit Israel zeigt, dass China langfristig denkt. Peking feiert dieser Tage das zehnjährige Jubiläum der „Neuen Seidenstraße“ (Belt and Road Initiative, BRI), zu der auch der Nahe Osten gehört. Der syrische Präsident Baschar al-Assad war soeben zu einem langen Besuch in China. Die beiden Länder haben eine strategische Partnerschaft vereinbart.

Es ist zwar unwahrscheinlich, dass China demnächst bereits ein militärischer Faktor wird. Doch gemeinsam mit der von China vermittelten neuen Achse der ehemaligen Erzfeinde Saudi-Arabien und Iran hat China eine wirklich starke Stellung. Der Iran ist faktisch Chinas Stellvertreter – und das, obwohl das Land noch vor wenigen Jahrzehnten eindeutig in Richtung Westen orientiert war. Die militärischen Aufgaben in der Region übernimmt für China neben dem Iran via Syrien Russland, das in Latakia einen Militärstützpunkt betreibt.

Trauernde Frauen vor der Leichenschauhalle des Al-Shifa-Hospitals in Gaza Mohammed Abed/AFP

Russland hat in der Region seit dem Ukrainekrieg an Bedeutung verloren. Das Scheitern der russischen Vermittlung in Armenien sorgt für Skepsis, welche Rolle Moskau wirklich spielen kann. Russland profitiert vom Hamas-Anschlag höchstens mittelbar, weil der Westen nicht mehr seinen ganzen Fokus auf die Ukraine legen kann. Im Nahen Osten selbst hat Russland traditionell gute Beziehungen zu Israel, weil dort viele Russen leben. Israel hat sich den westlichen Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen und kooperiert mit Russland militärisch in Syrien. Diese Zusammenarbeit wird vor allem im sich abzeichnenden Krieg gegen die Hisbollah im Libanon von großer Bedeutung. Wenn der Krieg außer Kontrolle gerät, wäre das nicht im Interesse Russlands.

Gar keine Rolle spielt die Europäische Union (EU). Das amerikanische Magazin Politico kommt zu einem vernichtenden Urteil: „Es interessiert niemanden, was Europa denkt. In einer Reihe globaler Krisenherde, von Bergkarabach über den Kosovo bis nach Israel, wurde Europa in die Rolle einer wohlmeinenden NGO gesteckt, deren humanitäre (finanzielle, Anm. d. Red.) Beiträge willkommen sind, das aber ansonsten ignoriert wird.“ Die Einschätzung gilt auch für Deutschland, das sich wie andere Länder Europas auch sogar darauf vorbereiten muss, eine Eskalation der Gewalt im eigenen Land zu erleben – unter anderem eine Folge der Anwesenheit vieler Flüchtlinge aus dem arabischen Raum.

Im Kern geht es bei dem aktuellen Konflikt freilich um die längste Besatzung in der modernen Geschichte – und somit um die verzweifelte Lage der Palästinenser. Schon bisher hat dieses geschundene Volk immer den Preis für die Interessen anderer gezahlt. Die Financial Times sieht eine Zuspitzung im Zusammenspiel des „regionalen Wandels und globaler Allianzen“, ein „kritischer Punkt“ sei erreicht. Die Frage ist, ob alles explodiert, oder ob irgendwer auf die Idee kommt, das Konzept der „friedlichen Koexistenz“ auf die Agenda zu setzen – als Neustart für eine globale, wertebasierte Weltordnung.