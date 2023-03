Supermacht Indien: Warum eine „werteorientierte Außenpolitik“ hier an ihre Grenzen stößt

Indien beugt sich nicht. Dieses offenbart sich zum Beispiel dadurch, dass es bisher nicht gelungen ist, Delhi gegen Moskau in Stellung zu bringen. Die „Special Relations“, welche seit Jahrzehnten die besonderen Beziehungen zwischen Delhi und Moskau flankieren, seit den Zeiten der Sowjetunion und der Bewegung der Blockfreien, gewannen in den vergangenen zwölf Monaten wieder an Bedeutung.

Entstanden waren sie einst als Gegengewicht zu den engen Beziehungen der USA zu Pakistan und als Reaktion Moskaus auf den Bruch mit Peking. Die Zeiten, als die USA erfolgreich mit der Sanktionspeitsche drohen konnten, sind vorbei, was man inzwischen wohl auch in Washington erkannt hat.

Die Reaktion in Richtung Delhi beschränkt sich entsprechend auf Worthülsen. Jen Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses, ließ im Rahmen einer Pressekonferenz verlautbaren: „Denken Sie darüber nach, auf welcher Seite Sie stehen wollen, wenn dieser Moment in die Geschichtsbücher eingeht!“

Westliche Staaten, die russisches Öl beziehen

Die Frage, was alles in den Geschichtsbüchern über die USA stehen könnte, wurde dabei nicht erörtert. Die indische Presse reagierte daher auch verschnupft auf die Äußerungen aus Washington und hielt dem Westen einen Spiegel vor.

Die „Times of India“ etwa, eine der größten in Englisch erscheinenden Tageszeitungen des Landes, verwies auf ökonomische Rahmenbedingungen sowie auf jene westlichen Staaten, die weiter russisches Öl beziehen.

Die Wachstumslokomotiven der Weltwirtschaft

Was die energiepolitischen Hintergründe betrifft, so ist Indien zusammen mit China eine der Wachstumslokomotiven der Weltwirtschaft. Der dadurch entstehende Energiebedarf wird von einer Verknappung inländischer Energiequellen flankiert. Indische Experten haben errechnet, dass Delhi etwa 90 Prozent seines Rohölbedarfs bis 2030 wird importieren müssen, weshalb das Abkommen mit Moskau mehr als gelegen kam.

Indische Studenten tragen Xi-Jinping-Masken. Das Foto wurde im Jahr 2019 aufgenommen. Arun Ankar/AFP

Hier wird der geopolitische Aspekt der Entwicklung deutlich. Der US-Regierung sind diesbezüglich jedoch ziemlich die Hände gebunden, denn Indien wird wiederum im Rahmen der US-Frontstellung gegen Peking als Partner gebraucht. Daher will man es sich mit dem aufstrebenden Land, das nach offiziellen Angaben seit einigen Wochen das bevölkerungsreichste der Welt ist und das schrumpfende China überholt hat, auch nicht verscherzen. Indien ist sich dessen bewusst und vertritt demonstrativ seine Interessen. Bei der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über die Resolution zur Verurteilung der russischen Aggression gegen die Ukraine enthielt sich Indien.

Hier zeigt sich, dass auch unter dem hindunationalistischen Premierminister Narendra Modi der Kurs einer unabhängigen Außenpolitik, der schon vor Jahrzehnten unter dem Schlagwort der Blockfreiheit verfolgt wurde, beibehalten wird.

Das britische Imperium

Indien ist heute eine Supermacht, eine Atommacht, die immer weniger der westlich dominierten Ordnung zu folgen gedenkt, sondern eigene Interessen vertritt, was man in Washington und Brüssel erst ganz allmählich erfasst und in London bisher verdrängt. Es war der damals führende britische Politiker Benjamin Disraeli (1804-1881), zweimal sogar im Amt des Premierministers, welcher das britische Weltreich öffentlich eher als eine asiatische Macht definierte denn als eine europäische.

Disraeli bezog sich zu seiner Zeit, also Mitte des 19. Jahrhunderts, als britische Seeleute ihren Finger in den Ozean tauchten, flankiert von der Aussage „Tastes salty, must be British“ („Schmeckt salzig, muss also britisch sein“) auf die Herrschaft Londons über den indischen Subkontinent. 1876 verband Disraeli sogar den Titel der Königin von England mit dem der Kaiserin von Indien, ab diesem Zeitpunkt der offizielle Titel Ihrer Majestät.

Derselbe Politiker hatte schon 1847 in seinem Roman „Tancred“ die Idee propagiert, die Königin von England sollte nach Indien umziehen. In dem erwähnten Roman heißt es: „Die Königin soll eine große Flotte sammeln und mit ihrem ganzen Hof und der ganzen führenden Schicht ausziehen und den Sitz ihres Reichs von London nach Dehli verlegen. Dort wird sie ein ungeheures, fertiges Reich finden, eine erstklassige Armee und große Einkünfte.“

Boris Johnson kehrte mit leeren Händen nach London zurück

Bei seinem Besuch in der ehemaligen britischen Kronkolonie war Johnson im April vergangenen Jahres auffällig darum bemüht, die historischen Verbindungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Indischen Union, die in Delhi alles andere als einhellig positiv bewertet werden, zu beschwören. Johnson, der sich in solchen Fällen für nichts zu schade ist, ließ sich am früheren Aschram des indischen Freiheitshelden Mahatma Gandhi ablichten, als ob der indische Freiheitskämpfer eine Ikone der britischen Geschichte darstellen würde.

Der britische Premierminister Boris Johnson besuchte im April 2022 Indien. Ben Stansall/AFP Pool/AP/dpa

Die Hoffnungen Johnsons, in Delhi ein für Großbritannien vorteilhaftes Handelsabkommen zu unterzeichnen, erfüllten sich ebenso wenig, wie die Chance Indien dazu zu bewegen, sich von Russland fernzuhalten. Boris Johnson kehrte mit leeren Händen nach London zurück und sah einer ungewissen politischen Zukunft entgegen.

Indien will weiterhin Waffen in Russland kaufen

Im Verhältnis zu Washington hat die indische Regierung, wie auch die Regierungen anderer Staaten der Region, zur Kenntnis genommen, wie schnell und panikartig sich die Flucht der USA aus Afghanistan darstellte. Was in den USA aber wirklich für Bauchschmerzen sorgt, ist die Tatsache, dass Indien eifrig daran arbeitet, eine Art bilaterales Zahlungssystem zu initiieren, welches auf Rubel und Rupie basiert. Ein solches würde die Bedeutung des US-Dollars und des Swift-Systems außer Kraft setzen, zumindest was den Handel zwischen Delhi und Moskau angeht.

Dabei greift man anscheinend auf Erfahrungen aus dem Kalten Krieg zurück, als es schon einmal ein indisch-sowjetisches Zahlungssystem gab, welches den Dollar umging. In der jüngeren Vergangenheit konnte Indien mit einer ähnlichen Einrichtung einen Teil seines Handels mit dem Iran abwickeln, trotz der Sanktionen Washingtons gegen Teheran. Hinzu kommt, dass Indien nicht daran denkt, seine Rüstungskäufe in Russland einzuschränken. Das führt dem Weißen Haus die begrenzte Wirkung seiner global angelegten Offensive gegen den Kreml drastisch vor Augen.

Indiens außenpolitische Denkschulen

Die außenpolitischen Zielsetzungen, welche Indien in der globalen Politik durchsetzen will, sind jedoch nicht identisch mit den Strategien und Interessen des Westens. Daher wird Delhi kein natürlicher Partner für die USA und Europa sein.

Indien selbst lehnt die Einteilung in Autokratie versus Demokratie rigoros ab. Diese außenpolitische Denkschule wurde von dem amtierenden Außenminister Subrahmanyam Jaishankar im Januar dieses Jahres in einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung wie folgt präsentiert. „Für mich besteht die Notwendigkeit einer sehr grundlegenden Debatte, was eigentlich die demokratische Welt ist. Wer richtet sich nach wem aus? Die scharfe Trennung zwischen Demokratie und Autokratie ist politisch praktisch. Man kann sie verwenden, je nachdem, wie man sie braucht. Indien hat zum Beispiel zeitweise eine Militärdiktatur im Westen in Pakistan und eine im Osten in Myanmar gehabt. Die in Myanmar wurde sanktioniert. Die in Pakistan wurde als wichtiger Verbündeter der Nato bezeichnet.“ Indiens Außenminister weiter: „Wir werden unsere Sicherheit nicht opfern.“

Ein Schwerpunkt bildet die Aufrechterhaltung außen- und sicherheitspolitischer Autonomie. Indien ist diesbezüglich darauf fokussiert, seine Entscheidungshoheit zu wahren und feste Allianzen zu vermeiden. Deshalb strebt Indien heute strategische Partnerschaften mit den wichtigen relevanten Akteuren in der internationalen Politik an. Gleichzeitig versucht Delhi, allzu enge oder einseitige Beziehungen etwa zu Washington zu vermeiden.

Baerbock erfasst die Entwicklung nicht

Die außenpolitischen Denkschulen der Bundesrepublik hingegen, von der auch der Mitarbeiterstab des Auswärtigen Amtes geprägt wurde, haben in den vergangenen Jahren relevante Themengebiete wie Geostrategie und Demographie leichtsinnig vernachlässigt, zu Gunsten von Gender-Debatten und identitätspolitischen Diskursen, die außerhalb dieser Blasen keine Rolle spielen. Dadurch erklärt sich auch, weshalb Annalena Baerbock nicht in der Lage ist, die weltpolitischen Entwicklungen zu deuten oder gar einordnen zu können. Nicht nur im Bezug auf Indien.

Annalena Baerbock (Bündnis 90/ Die Grünen), Bundesaußenministerin, fährt bei einem Besuch in der Altstadt mit einer Rikscha. Bei einem zweitägigen Indien-Besuch im Dezember 2022 führte die Ministerin politische Gespräche und traf sich mit Vertretern der indischen Zivilgesellschaft. Carsten Koall/dpa

Eine „werteorientierte“ Außenpolitik, wie sie Außenministerin Baerbock zu vertreten vorgibt, entpuppt sich in diesem Zusammenhang als ähnlich substanzlos wie der Wahlkampfslogan der Grünen vom Herbst 2021 „Keine Waffen in Krisen -und Kriegsgebiete“".

Ansonsten würde man dem Schicksal der Kaschmiris eine ähnliche Aufmerksamkeit widmen wie bei den Uiguren. Aber natürlich findet diese Menschenrechtspolitik des Westens selektiv statt, denn die sogenannte „regelbasierte Ordnung“ basiert auf Regeln, welche die Vormachtstellung des Westens, vor allem aber der USA, absichern sollen. Indien wird diesbezüglich geschont, gar ernsthaft als „größte Demokratie der Welt“ bezeichnet, um es gegen die Volksrepublik China in Stellung zu bringen. Der Westen aber wäre gut beraten, die kommende Supermacht Indien ernst zu nehmen, denn schon in den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass diverse westliche Politikerinnen und Politiker damit scheiterten, Indien außenpolitisch auf Kurs zu bringen.

