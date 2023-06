Der Investor, Philanthrop und die Zielscheibe konservativer Kritik, George Soros, übergibt die Kontrolle über sein 25-Milliarden-Dollar-Imperium überraschend an seinen jüngeren Sohn, Alexander Soros, einen selbsternannten Mitte-links-Denker, der bisher nicht als potenzieller Nachfolger galt. Das berichtet das Wall Street Journal exklusiv.

Der 37-Jährige, der sich Alex nennt, sagte im Interview mit dem Wall Street Journal, dass er die liberalen Ziele seines Vaters vorantreiben wolle. „Wir denken ähnlich“, so der ältere Soros. Zu den bekannten Anliegen des Vaters gehören das Wahlrecht und das Abtreibungsrecht sowie die Gleichstellung der Geschlechter. Der Sohn plant, die tiefen Taschen der Familie weiterhin zu nutzen, um linksgerichtete US-Politiker zu unterstützen.

Ein Weltverbesserer mit „messianischen Fantasien“

Soros selbst gilt als getriebener Weltverbesserer, dem Kritiker und Verschwörungstheoretiker einen zu großen Einfluss auf politische Entscheider unterstellen. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 1991 schrieb der Financier: „Ich trug seit meiner Kindheit potente messianische Fantasien mit mir, die ich kontrollieren musste, damit sie mir keine Probleme machten. Aber als ich mich in der Welt behauptet hatte, wollte ich mich meinen Fantasien so hingeben, wie ich es mir leisten konnte.“

Doch während Soros sich stark auf politische Investitionen in Osteuropa und Lateinamerika konzentrierte, will sein Sohn den Fokus auf die USA legen. „Ich bin politischer“, sagt Alex Soros – verglichen mit seinem Vater. Kürzlich traf er sich mit Joe Biden, dem demokratischen Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, und Staatsoberhäuptern, darunter Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und Kanadas Premierminister Justin Trudeau, um sich für die Belange der Familienstiftung einzusetzen. Allesamt Politiker aus dem linken Spektrum.

Soros’ gemeinnützige Open Society Foundations, bekannt als OSF, vergibt jährlich etwa 1,5 Milliarden Dollar an Organisationen, die sich für den Aufbau von Demokratien und Menschenrechte in der ganzen Welt einsetzen. Das Geld der Stiftung geht auch an Universitäten und andere Bildungsorganisationen. Der Soros-Super-PAC, Democracy PAC, hat die Wahlkampagnen von demokratischen Staatsanwälten und Strafverfolgungsbeamten in den USA unterstützt, die sich für eine Verringerung der Häftlingszahlen und gegen rassistische Diskriminierung im Justizsystem einsetzen.

Angst vor der Rückkehr von Donald Trump

Im Interview erklärte Soros Junior gegenüber dem Wall Street Journal, er sei besorgt über die Aussicht einer Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus, was auf eine bedeutende finanzielle Rolle der Soros-Organisation im Präsidentschaftswahlkampf 2024 hindeutet. „So sehr ich es auch begrüßen würde, wenn Geld aus der Politik verschwindet, solange die andere Seite es tut, werden wir es auch tun müssen.“

Im Gegensatz zu einigen Linken ist Alex Soros jedoch der Meinung, dass die Redefreiheit an den Universitäten und anderswo zu eingeschränkt ist. „Ich habe einige Differenzen mit meiner Generation.“



Einige bezweifelten, dass der 92-jährige George seinen Spitzenplatz zu Lebzeiten jemals aufgeben würde. Außerdem sagte er in einem Interview: „Ich wollte nicht, dass die Stiftung von einem meiner Kinder übernommen wird, aus Prinzip. Ich dachte, sie sollte von jemandem geleitet werden, der am besten geeignet ist.“

Eigentlich war der ältere Halbbruder als Nachfolger vorgesehen

Jahrelang glaubten George Soros nahestehende Personen, dass der ältere Halbbruder von Alex, Jonathan Soros, 52, ein Anwalt mit einem Hintergrund im Finanzwesen, der klare Nachfolger sei. Er ist groß und sportlich, Jonathan spielte mit seinem Vater Tennis, arbeitete eine Zeit lang in der Stiftung und stabilisierte den Soros-Hedgefonds in turbulenten Zeiten. Dann kam es zu einem Zerwürfnis und einem Sinneswandel.

Alex, der eine großflächige Brille und einen gepflegten Bart trägt, gewann schließlich das Vertrauen seines Vaters und vertrat ihn auf Reisen zu den Büros der Organisation in aller Welt. „Er hat es sich verdient“, sagt George Soros. Im Dezember wählte der OSF-Vorstand Alex zu seinem Vorsitzenden und löste damit seinen Vater ab. Alex leitet jetzt auch die politischen Aktivitäten als Präsident von Soros’ Super PAC. Der jüngere Soros ist das einzige Familienmitglied im Investitionsausschuss, das das Soros Fund Management beaufsichtigt, die Firma, die die Gelder der Stiftung und der Familie verwaltet. Der größte Teil der 25 Milliarden Dollar wird in den kommenden Jahren an die OSF fließen, so ein Soros-Sprecher. Etwa 125 Millionen Dollar wurden für das Super PAC bereitgestellt.



George Soros erwarb sein Vermögen in den 1970er- und 1980er-Jahren als bahnbrechender Hedgefonds-Manager, mit Vorhersagen über wirtschaftliche und politische Veränderungen. Die Wette, dass das britische Pfund im Jahr 1992 fallen würde, brachte seinem Fonds einen Gewinn von mehr als einer Milliarde Dollar ein.

Angst vor einer Untersuchung der Stiftung

Nach der Wahl 2016, als Donald Trump Präsident wurde, inmitten der Befürchtung, dass der Kongress die Stiftung untersuchen könnte, drängten einige in der Soros Foundation auf einen zurückhaltenden Ansatz. Alex Soros hingegen trieb seine Kollegen an, ihre Arbeit zu intensivieren. Er trug dazu bei, die jährlichen Ausgaben der Soros Foundation in Lateinamerika von 12 Millionen Dollar auf 60 Millionen Dollar zu erhöhen.

Alex konzentriere sich jedoch stets mehr auf die Innenpolitik als sein Vater. Er half Demokraten, Latino-Wähler anzusprechen und die Wahlbeteiligung unter schwarzen Wählern zu erhöhen. Er drängte Politiker der Demokratischen Partei, ihre Botschaften zu verfeinern und die Anziehungskraft der Partei zu erhöhen. „Unsere Seite muss patriotischer und integrativer werden“, sagte er. „Nur weil jemand Trump wählt, heißt das nicht, dass er verloren oder rassistisch ist.“