Georgiens Geheimdienst wirft amerikanischer Behörde vor, Unruhe zu stiften

Georgien stehen wichtige Wochen bevor. So wird in den kommenden Monaten entschieden, ob das Land im südlichen Kaukasus den EU-Kandidatenstatus bekommen wird. Doch schon im Vorfeld spitzt sich die innenpolitische Lage zwischen der nationalkonservativen Regierung rund um Premierminister Irakli Gharibaschwili und der Opposition zu.



In einer am Montag veröffentlichten Erklärung des georgischen Geheimdienstes (SSSG) werden drei serbische Staatsbürger der Planung gewaltsamer Unruhen in der Kaukasusrepublik bezichtigt. Das Pikante: Die sogenannten Trainees sollen angeblich von der United States Agency for International Development (USAID) finanziert werden – einer amerikanischen Behörde für Entwicklungszusammenarbeit mit Sitz in Washington.

Im Mittelpunkt der Vorwürfe steht das Zentrum für angewandte gewaltlose Aktion und Strategien, kurz Canvas. Dabei handelt es sich um eine Organisation, die sich mit gewaltfreiem Widerstand beschäftigt und weltweit Aktivisten ausbildet. Die drei serbischen Staatsbürger sind laut dem georgischen Geheimdienst eng mit Canvas verbunden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Es ist ein schwarzer Tag in der Geschichte der amerikanischen Hilfe für Georgien“, sagte Schalwa Papuaschwili, Vorsitzender des georgischen Parlaments und Mitglied der Regierungspartei Georgischer Traum, „wir sehen, dass hier offenbar das Geld des amerikanischen Volkes zur Planung revolutionärer Prozesse, zur gezielten Vorbereitung der Menschen auf Unruhen und zur Provokation von Gewalt verwendet wurde.“

Opposition sieht „Fortsetzung des hybriden Krieges gegen unsere Bürger“

Georgische Behörden behaupteten in den vergangenen Wochen immer wieder, dass man sich auf „revolutionäre Szenarien in den Herbstmonaten“ vorbereite. In dieser Zeit wird die Europäische Union auch ihre Entscheidung treffen, dem Land den EU-Kandidatenstatus zu geben oder nicht. Während laut Umfragen ein Großteil der georgischen Gesellschaft sich einen europäischen Kurs in Georgien wünscht, gilt die Regierung um Gharibaschwili als kremlnah. Die prowestliche Ausrichtung des Landes steht laut Beobachtern auf Messers Schneide. Der frühere Präsident des Landes, Michail Saakaschwili, der das Land einst auf EU-Kurs brachte, sitzt seit 2021 im Gefängnis. Ihm wird Machtmissbrauch vorgeworfen.

Innerhalb der Oppositionsparteien wecken die Aussagen des Geheimdienstes Erinnerungen an autoritäre Regime und das oftmals von ihnen verwendete Narrativ der von außerhalb – meist den USA – initiierten Revolution. „Das Einzige, was wir aus der Aussage des SSSG lernen können, ist die Fortsetzung des hybriden Krieges gegen unsere Bürger“, sagte der Oppositionspolitiker Mikheil Dauschwili gegenüber dem Online-Medium civil.ge.

Die Georgien-Abteilung der USAID veröffentlichte ebenfalls ein Statement auf ihrer Website. „USAID arbeitet im Rahmen unserer Unterstützung der Zivilgesellschaft in Georgien mit einer Reihe von Organisationen zusammen.“ Man engagiere sich unter anderem bei Canvas, dem Ausbildungszentrum für Aktivisten. „Derzeit arbeiten wir mit Canvas zusammen, um Menschen, die im Kunst- und Kultursektor tätig sind, dabei zu helfen, sich für die Unabhängigkeit der Kunst- und Kulturinstitutionen Georgiens einzusetzen. Die Partnerschaft von USAID mit Organisationen der Zivilgesellschaft ist Teil unserer umfassenderen Bemühungen, georgischen Bürgern aus allen Gesellschaftsschichten dabei zu helfen, sich für die Themen einzusetzen, die ihnen am Herzen liegen.“

Auch die Botschaft der USA in Tiflis erklärte sich in einer Mitteilung zu den Vorwürfen. Die Anschuldigungen der georgischen Behörden seien „falsch“. Die Botschaft verurteilte die „ungerechtfertigten Angriffe“ und bekräftigte, dass sie weiterhin „georgische Organisationen unterstützen wird, die den Menschen helfen und ihre in der georgischen Verfassung garantierten Grundrechte sichern“.