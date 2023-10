Im selben Strom wie Europa, aber nicht im selben Boot: In welche Richtung steuert Georgien?

Praller Sonnenschein bestimmt den Alltag in Georgiens Hauptstadt Tiflis – die Kuppel des Präsidentenpalastes glänzt. Auf den ersten Blick könnte man auch meinen, die Georgier haben den Berliner Reichstag als Vorlage genommen. Für die herbstliche Jahreszeit sind es jedenfalls äußerst milde Temperaturen, Touristen aus aller Welt, Geschäftsleute und Politiker tummeln sich in der Rustaweli-Allee, der Prachtstraße von Tiflis. Zwischen Boutiquen, Banken und dem Regierungsviertel.

Doch die spätsommerliche Stimmung mitten im Oktober ist trügerisch. Der Ton im politischen Tiflis wird nämlich immer rauer. Denn in den kommenden Wochen wird sich die geopolitische Ausrichtung Georgiens für die nächsten Jahrzehnte entscheiden. Wird man potenziell ein weiteres Mitglied in der Europäischen Union oder driftet man in autoritäre Arme, die es in unmittelbarer Nachbarschaft zur Genüge gibt?

Das Land, in etwa so groß wie Bayern und mit so vielen Einwohnern wie Berlin, will in die EU. Für fast alle georgischen Akteure sei der EU-Beitritt „die derzeit höchste Priorität“. Das sagen Regierungsmitglieder, Oppositionspolitiker, Ökonomen, Geschäftsleute und Aktivisten – fast mantraartig – in Hintergrundgesprächen mit der Berliner Zeitung. Das Problem: Es ist der wohl einzige gemeinsame Nenner, auf den sich das politische Tiflis derzeit einigen kann.

Tiefe Gräben bestimmen Georgiens Innenpolitik

Denn der georgische Politalltag zwischen nationalkonservativer Regierung um Premierminister Irakli Garibaschwili, Präsidentin Salome Surabischwili, der Opposition um den inhaftierten Ex-Präsidenten Micheil Saakaschwili und der heterogenen, aber proeuropäisch ausgerichteten Zivilgesellschaft ist von Abneigung geprägt. Man diskreditiert sich gegenseitig, kommt kaum noch an einen gemeinsamen Tisch, manchmal müssen sogar die diplomatischen Vertretungen in Tiflis zwischen den unterschiedlichen Interessensgruppen schlichten.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei ihrem Besuch in Georgien im März 2023 – ihr gegenüber sitzt Premierminister Irakli Garibaschwili. photothek/imago

Geopolitische Krisenherde – die Ukraine, Russland, Bergkarabach, Israel, der Iran – befinden sich ebenfalls um die Ecke. Auch medienpolitisch gibt es tiefe Gräben zwischen „Regierungssendern“ und „oppositionellen Kanälen“. Ähnlich wie in vielen Ländern der Welt nimmt auch hier, im südlichen Kaukasus, die Spaltung innerhalb der Gesellschaft zu. Die Preise und Inflation steigen, soziale Konflikte haben Konjunktur.

Immerhin: In wohl kaum einem anderen Land Europas ist die öffentliche Wahrnehmung von EU-Symbolen so groß wie in Georgien. Ob EU-Fahnen an Banken oder Regierungsgebäuden, an Schulen und Universitäten oder Graffitis an Unterführungen oder in den Randbezirken der Hauptstadt. „Georgien ist Europa“ oder „Wir sind Europa“ steht an den Wänden gemalt.

In Portugal, Finnland, der Slowakei oder Deutschland gibt es ein solches Maß für öffentlich sichtbare Brüssel-Sympathien nicht. Die EU sowie auch die Nato haben in Georgien einen gänzlich anderen symbolischen Wert als in Staaten, die schon Jahrzehnte Teil der Werteunion sind. Vor dem Fußballqualifikationsspiel der Georgier gegen Zypern wurden am Stadioneingang Fahnen und Shirts mit den zwölf goldenen Sternen auf blauem Hintergrund verkauft – undenkbar vor einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft.

Während in Westeuropa Brüssel oftmals als ein Karrierepool für studierte Juristen oder Politikwissenschaftler angesehen wird oder wegen neuer Abgasnormen und angebundener Flaschendeckel in den Schlagzeilen steht, verbindet man in Georgien vielmehr sentimentale Werte mit der EU: raus aus dem sowjetischen Korsett, die Hoffnung nach mehr Mitsprache, die Abkehr einer jahrelangen Top-down-Politik. Dabei ist auch zu erwähnen, dass Nato und EU in Georgien eine besondere Rolle bei kritischen und rebellischen Jugendgruppen spielen. Würden Sie in Friedrichshain Bars und Szenelokale mit Nato-Stickern erwarten? In den hippen Stadtvierteln von Tiflis verdeckt ein EU-Aufkleber den nächsten.

Was will der georgische Premierminister?

Man merkt also sehr schnell: Der Großteil der georgischen Bevölkerung hegt den Wunsch, vollständiges Mitglied der EU zu werden. Umfragen zufolge sind mal 80, mal 90 Prozent für den Beitritt – bloß das Regierungshandeln korrespondiert nicht immer mit der „derzeit höchsten Priorität“. Regierungschef Garibaschwili spricht von einer vermeintlichen „LGBT-Propaganda“ des Westens, stellt sich gegen Russland-Sanktionen, hebt Visabeschränkungen für Russen auf und lässt wieder Direktflüge zwischen Tiflis und Moskau zu.

Außerdem findet in Georgien zurzeit ein regelrechter Kulturkampf mit der einheimischen, regierungskritischen Kunst- und Literaturszene statt, die proeuropäische Präsidentin Surabischwili würde der Ministerpräsident Garibaschwili ebenfalls am liebsten heute als morgen loswerden. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen sie scheiterte jedoch erst kürzlich. Nicht selten hört man, die Politik Garibaschwilis würde eher der eines Putins oder Lukaschenkos ähneln als der von Scholz oder Macron.

Im Sommer 2022 protestierten Tausende Georgier für den EU-Beitritt ihres Landes. Zuma Wire/imago

Erst Anfang März fand sich Georgien in den internationalen Schlagzeilen wieder, als die Regierung ein sogenanntes Agentengesetz auf den Weg bringen wollte, um die Arbeit von aus dem Ausland finanzierten Nichtregierungsorganisationen und Medien einzuschränken. Das Gesetz wurde zwar aufgrund des Drucks der Massendemonstrationen im Land zurückgezogen, die Einstellungen der Regierungspartei Georgischer Traum haben sich jedoch keinesfalls geändert. Termini wie „ausländische Agenten“, die immer stärker werdende orthodoxe Kirche, Beschuldigungen gegenüber den USA, Proteste zu finanzieren, und eine vermeintliche „LGBT-Propaganda des Westens“ erinnern stark an die politische Entwicklung Russlands Ende der 2010er-Jahre.

Sanktionen abgelehnt, Russland weiterhin wichtiger Handelspartner

In Tifliser Regierungskreisen hört man allerdings auch, dass man sich im selben Strom wie Europa befinde, jedoch nicht im selben Boot. Forderungen aus Polen oder dem Baltikum, man solle doch bei den Russland-Sanktionen mitmachen, werden kopfschüttelnd abgelehnt. Im Gegenteil: Exporte nach Russland haben seit dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 sogar zugenommen. Man wolle keine „zweite Front mit Russland“, sagen Mitglieder der Regierungspartei und diskreditieren zeitgleich die Opposition dafür, dass sie Georgien angeblich in den Krieg hineinziehen wolle.

Fakt ist: Russland ist auch nach der Invasion weiterhin einer der wichtigsten Handelspartner Georgiens – russische Produkte sind allgegenwärtig in den Supermärkten, zumeist wohlhabende, russische Touristen kommen oft und gerne in den südlichen Kaukasus oder an die Schwarzmeerküste nach Batumi.

Andererseits haben die Georgier keine militärischen oder wirtschaftlichen Schutzschilder, wie sie die Balten oder Polen haben. Die Rede ist natürlich von der Nato und EU. Der Krieg mit den Russen von 2008 ist hier noch allgegenwärtig und unter vorgehaltener Hand fühlt man sich auch heute noch zu wenig unterstützt gegen den schier übermächtigen Nachbarn auf der nördlichen Seite des Kaukasus. „Das, was die Ukraine heute bekommt, hätten wir auch gerne 2008 gehabt“, hört man oft.

Über 15 Jahre nach dem Krieg sind 20 Prozent des georgischen Territoriums durch russische Truppen besetzt. Mit Abchasien und Südossetien gibt es zwei Regionen, die sich – ähnlich wie Donezk und Luhansk – unabhängig erklärten, 50 Kilometer von Tiflis entfernt sind FSB-Einheiten und russische Soldaten stationiert. Nicht wenige munkeln, dass russische Geheimdienste bis heute in Georgien stark involviert sind. „Ihre Augen und Ohren haben sie überall, Russland will Georgien nicht verlieren“, sagt eine Oppositionspolitikerin der Berliner Zeitung.

EU: „Georgien gehört zur Familie“ – und dann gibt es noch „Bauchschmerzen“

Die in Brüssel ansässigen Institutionen, insbesondere die EU, befinden sich also in einem Dilemma – will man doch die Fehler der Westbalkanpolitik nicht wiederholen. Über Jahrzehnte hat man den Bosniern, Mazedoniern oder Albanern Hoffnungen zum Beitritt gemacht, die man in Brüssel nicht einlösen konnte oder wollte. Nun stehen dort die Türken, Russen, Chinesen und Saudis vor der Tür; der Einfluss von Berlin, Brüssel, Paris und Co. sinkt hingegen. Dasselbe Szenario würde wohl auch auf Georgien zutreffen, wenn man den Kandidatenstatus nicht gewährt.

Blick auf die Altstadt von Tiflis – EU-Fahnen wehen an vielen Ecken der georgischen Hauptstadt. Pond5 Images/imago

„Es besteht kein Zweifel daran, dass Georgien zur europäischen Familie gehört“, sagt Peter Stano, Sprecher für Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Kommission, auf Anfrage der Berliner Zeitung. Das Land müsse nun zwölf Punkte erfüllen, um im Dezember von der Europäischen Kommission den Kandidatenstatus zu erhalten. „Die bisher geleistete Arbeit wurde anerkannt, aber es sind noch weitere Anstrengungen erforderlich“, so Stano. Beobachter der georgisch-europäischen Beziehungen vermuten, bisher seien drei oder vier der zwölf Punkte erreicht; ein langer Weg also noch bis zur Entscheidung im Dezember.

Insbesondere der Justizsektor müsse weiter reformiert werden. Demnach hat man, angesprochen auf die Unabhängigkeit der georgischen Justiz, ziemliche „Bauchschmerzen“, hört man in Brüssel. Des Weiteren müsse das Land einen systemischen Ansatz für die De-Oligarchisierung umsetzen. Gemeint ist die Macht des ehemaligen Premierministers Bidsina Iwanischwili – eine Art graue Eminenz Georgiens, Kritiker nennen ihn „den König von Tiflis“. Ihm wird nachgesagt, dass er weiterhin in Politik und Wirtschaft die Fäden zieht und einen moskaufreundlichen Kurs fahren will. Zuletzt forderte die Europäische Kommission auch Fortschritte beim Minderheitenschutz, besonders LGBT-Personen sind bis heute tätlichen Angriffen im religiös-orthodoxen Land ausgesetzt.

Die Stimmung in Brüssel, den Botschaften in Tiflis oder in Gesprächen mit georgischen Entscheidungsträgern ist trotzdem positiv. Der Kandidatenstatus würde nämlich nicht bedeuten, dass Georgien – sowie übrigens auch die Ukraine und Moldau – von heute auf morgen der EU angehören wird. Nordmazedonien ist schon seit 2005 Beitrittskandidat, Montenegro wurde der Status 2010 verliehen. Beide Länder sind auch über ein Jahrzehnt später immer noch keine vollwertigen Mitglieder der Union. Zudem gibt es Positionen – allen voran die französische –, die Georgien allein aus geografischen Gesichtspunkten eher ungern in der EU sehen wollen. Das Land grenzt an Russland, Aserbaidschan, die Türkei und Armenien; man hat keine EU-Nachbarn und wäre damit eine Art EU-Exklave im Kaukasus.

Während die georgische Zivilgesellschaft trotzdem hoffnungsvoll auf die kommenden Wochen blickt, sitzt die Regierung scheinbar am längeren Hebel. Brüssel, Paris und Berlin sollen zwar einen weiterhin hohen Stellenwert in Georgien genießen, was jedoch nicht bedeutet, dass sich die in Georgien handelnden Personen letztendlich für die Achse Moskau–Ankara–Baku–Peking entscheiden könnten. Die Europäische Union will wiederum kein Ungarn 2.0 als Beitrittskandidat haben, darf die Georgier aber auch nicht jahrelang an der Angel halten. Sonst wird es sich Europa in der fragilen Gemengelage im Südkaukasus verscherzen.



In den kommenden Tagen soll das milde Wetter merklich abkühlen; trotzdem steht den Georgiern ein heißer Herbst bevor.