Geplante Cannabis-Freigabe: Landwirte bereit zum Hanfanbau

ARCHIV - Ein Landwirt tastet die Blätter einer Hanfpflanze auf einem Feld. Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Potsdam/Teltow -Landwirte in Brandenburg sind angesichts der geplanten Freigabe von Cannabis bereit zum Hanfanbau. Der Landesbauernverband sagte der Deutschen Presse-Agentur, Landwirte könnten sich den Anbau von Cannabis bei einer Legalisierung der Droge vorstellen. „Sie investieren gerne in den Anbau neuer Kulturen (...)“, hieß es. Es müssten aber Bedingungen geschaffen werden, die einen praktikablen Anbau auf dem Acker und die Vermarktung auch ermöglichten. Der Verband werbe dafür, die Anbauregelungen so schnell wie möglich in Gang zu setzen.