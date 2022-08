Der Ex-Kanzler darf in der SPD bleiben. Nach einer engen Auslegung der Statuten ist das korrekt. Doch vielleicht sind dann die Statuten das Problem.

Gerhard Schröder: Nicht alles, was recht ist, ist auch anständig

Gerhard Schröder bleibt in der SPD. Das scheint rechtens, aber ist es auch angemessen?

Gerhard Schröder bleibt in der SPD. Das scheint rechtens, aber ist es auch angemessen? dpa

Was Gerhard Schröder tut, ist mit einer SPD-Mitgliedschaft vereinbar. Das hat am Montagmittag die Schiedskommission seines Heimatbezirks in Hannover festgestellt. Für viele Außenstehende und jene 17 Gliederungen, die das Parteiausschlussverfahren angestrebt hatten, ist das schwer zu verstehen, für manche kaum zu glauben.

Die Arbeit für den Staatskonzern einer revisionistischen Macht, der mit seinen Einnahmen einen Angriffskrieg finanziert, durch den eine Nation vernichtet werden soll, schließt eine SPD-Parteizugehörigkeit nicht aus. Doch es ist möglich, zu diesem Schluss zu kommen, wenn man die Regelung sehr eng auslegt.

In den Statuten der Partei wird die fortgesetzte Parteizugehörigkeit vor allem an innerparteilicher Solidarität gemessen. „Gegen die Ordnung der Partei verstößt insbesondere, wer beharrlich Beschlüssen des Parteitages oder der Parteiorganisation zuwiderhandelt“, heißt es dort. Nur wer „vorsätzlich gegen die Statuten oder erheblich gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei verstoßen hat“, wodurch der Partei „schwerer Schaden“ entstanden ist, wird sanktioniert.

Schröder hat nie gegen Parteitagsbeschlüsse verstoßen oder zur Wahl einer anderen Partei aufgerufen. Das sind die roten Linien. Dennoch überrascht das Urteil, denn es ist nicht weniger als ein Freispruch erster Klasse: Die Partei hätte eine Rüge aussprechen, zeitweilig Rechte des Mitglieds einschränken oder die Mitgliedschaft temporär ruhen lassen können.

Vielleicht hat Schröder sich also wirklich einwandfrei und SPD-konform verhalten. Doch Schaden hat er seiner Partei sicherlich zugefügt, indem er sich von Moskau kaufen ließ und lässt. Das wird an der Partei kleben, solange er mit Putin kungelt. Wenn die Statuten sich nicht eignen, solches Verhalten zu sanktionieren, sollte die SPD überlegen, ob sie nicht einer Überarbeitung bedürfen.