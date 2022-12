Gericht: Kein höherer Zuschuss für freie Schulen Brandenburg muss Freien Schulen keinen höheren Zuschuss zahlen. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg in einem Musterverfahren entschie... dpa

Berlin/Potsdam -Brandenburg muss Freien Schulen keinen höheren Zuschuss zahlen. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg in einem Musterverfahren entschieden, wie es am Dienstag mitteilte. Damit hat sich das Bildungsministerium in Potsdam erfolgreich gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt (Oder) gewehrt. Dieses hatte den Freien Schulen in erster Instanz eine höhere Finanzierung durch das Land zugesprochen. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) reagierte erleichtert. „Damit sind – aufgrund des Musterverfahrens – auch weitere Klageverfahren in dieser Sache entschieden“, sagte sie. (Az.: OVG 3 B 37/21)