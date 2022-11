Gerichtsbeschluss zur Friedrichstraße: Die Uhr tickt Das Verwaltungsgericht hält die bisherige Sperrung der Friedrichstraße für Autos für rechtswidrig. Will die Mobilitätsverwaltung dagegen vorgehen? Viel Zeit ... dpa

ARCHIV - Radfahrer sind auf dem für den Autoverkehr gesperrten Teil der Friedrichstraße unterwegs. Paul Zinken/dpa/Archivbild

Berlin -Bei der Entscheidung über eine Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts zur umstrittenen Sperrung der Friedrichstraße für Autos drängt die Zeit. Am Dienstag muss klar sein, wie die zuständige Senatsverwaltung für Umwelt und Mobilität vorzugehen gedenkt. Am Montag könnte die Entscheidung fallen, Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) stellte in der „Berliner Morgenpost“ (Sonntag) eine Entscheidung für den Wochenanfang in Aussicht.