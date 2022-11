Geschäftsmann nach Vietnam verschleppt: Prozess beginnt Mehr als fünf Jahre nach der spektakulären Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes in Berlin hat der Prozess gegen einen 32-Jährigen begonnen. Dem v... dpa

Berlin -Mehr als fünf Jahre nach der spektakulären Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes in Berlin hat der Prozess gegen einen 32-Jährigen begonnen. Dem vietnamesischen Staatsangehörigen wird vor dem Berliner Kammergericht Beihilfe zur Freiheitsberaubung und geheimdienstliche Agententätigkeit zur Last gelegt. Der Angeklagte habe sich unter anderem an der Ausspähung des Opfers im Vorfeld der Entführung beteiligt, heißt es in der zu Prozessbeginn am Mittwoch verlesenen Anklage. Laut Bundesanwaltschaft war für die Operation der vietnamesische Geheimdienst verantwortlich.