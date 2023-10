Die reizende Bozener Laubengasse hindurch, am Ötzi-Museum vorbei, einige Schritte über die Talferbrücke – und schon leuchtet dem Flaneur in offensivem Fascho-Design das Siegesdenkmal aus weißem Marmor entgegen, errichtet im „Jahre VI der faschistischen Zeitrechnung“, wie eine Inschrift besagt, also 1928. Benito Mussolini, seit eben jenen sechs Jahren Ministerpräsident und Duce Italiens, befand sich auf dem Höhepunkt seiner Herrschaft.

Das an die Triumphbögen der Römerzeit erinnernde Monument feiert den Sieg im Ersten Weltkrieg. Vor allem aber war die Perle Südtirol an Italien gefallen. Die deutschsprachige Mehrheit erlebte eine rabiate Italienisierung. Im Namen einer (national)identitären „Kultur“ des Cancelns wurden deutschsprachige Schulen geschlossen, Städte, Straßen und Berge willkürlich umbenannt. Südtirol sollte ins „unteilbare Vaterland“ eingeschmiedet werden. Das bis ins Detail von Fascho-Symbolen nur so strotzende Monument entstand als Symbol eines künstlich homogenisierten Nationalstaats.



Die Umerziehung der Südtiroler scheiterte. Zu ihrem Glück scheiterte auch der zwischen den Wertepartnern Mussolini und Hitler verabredete Plan, die Südtiroler umzusiedeln –nach Burgund oder auf die Krim, also in von Deutschland eroberte und mit deutschem Volkstum neu zu bepflanzende Gebiete.

Das Beispiel Südtirol studieren

Jahrzehntelang kamen einem solche Gedanken irre vor, aber die Konflikte in sprachlichen Mischzonen waberten weiter. In Südtirol scheint die Frage befriedet zu sein – dank maximaler Autonomie für die Region, dank der Koexistenz der drei regional präsenten Sprachen Deutsch, Italienisch und Ladinisch.



Von einer solchen Lösung für das Kosovo oder die ostukrainischen, von Russland annektierten russisch- wie ukrainischsprachigen Gebiete kann man derzeit bestenfalls träumen. Doch lohnt es sich, das Südtiroler Beispiel zu studieren. Fast hundert Jahre hat es gedauert, bis die in den hellen Flammen des Nationalismus lodernden Gemüter beruhigt waren. Mit viel gutem Willen aller Seiten gelang am Ende die Einbettung in großräumig-demokratische Verhältnisse und Wohlstand.

Auch in der Ukraine stehen Dutzende Denkmäler, die den Faschisten Stepan Bandera als Nationalhelden feiern. Ein junger Ukrainer, der am 9. Mai 2023 im Spiderman-Kostüm und umgeben von blau-gelben Flaggen die Trauernden am sowjetischen Ehrenmal in Treptow störte, hatte eine zunächst verblüffende Antwort auf die Frage nach dem Bandera-Kult: Deutschland sehe das mit dem Faschismus zu streng, sagte er. Bandera sei für die Ukraine so etwas wie Benito Mussolini für Italien – einer, der die Nation einte, der gut war fürs italienische Volk.

Leben mit dem sonderbaren Denkmal

Tatsächlich ist das Siegesmal von Bozen nicht das einzige Fascho-Heiligtum in Italien. Doch ein eiserner Zaun hält Verehrer wie Hasser des Monuments auf Distanz. Seit 2014 erzählt eine Ausstellung mit dem Titel „BZ ‘18 – ‘45 – ein Denkmal, eine Stadt, zwei Diktaturen“ im Sockel die Baugeschichte sowie die der gewaltsamen Italienisierung und des Widerstands der Leute. Eine dauerhafte, sinnstiftende Einrichtung. Die Stimmen nach Abriss – und damit Tilgung der Erinnerung – sind kaum noch zu hören. Bozen zeigt: Eine reife, an Verständigung interessierte Gesellschaft kann sehr gut mit solch sonderbaren Denkmälern leben. Wohlverstanden und kommentiert, verwandeln sie sich leise zu Monumenten einer glücklich überwundenen Vergangenheit.