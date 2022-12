Gesetz zu Insektenschutz für gescheitert erklärt Mehrere Umwelt- und Naturschutzverbände haben die Gespräche über ein Gesetz für mehr Insektenschutz in Brandenburg für gescheitert erklärt. Der Naturschutzbu... dpa

Potsdam -Mehrere Umwelt- und Naturschutzverbände haben die Gespräche über ein Gesetz für mehr Insektenschutz in Brandenburg für gescheitert erklärt. Der Naturschutzbund (Nabu) Brandenburg und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Brandenburg machten dafür am Donnerstag in Potsdam den Landesbauernverband sowie die zwei übrigen Koalitionsfraktionen von SPD und CDU verantwortlich. Friedhelm Schmitz-Jersch vom Nabu zeigte sich enttäuscht. „Wir können nicht nur auf Freiwilligkeit setzen.“