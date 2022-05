Als Esther Finck ihre leibliche Mutter das erste Mal trifft, ist sie nervös. Sie sitzt ihr in einem Restaurant in der Samariterstraße gegenüber, einem Italiener, und bestellt Carpaccio und einen Wein, ihre Mutter isst das Gleiche. Die zwei Frauen sehen sich angespannt und verunsichert an, sie kennen sich nicht.

Das Jugendamt hat sie zueinander gebracht. Esther ist inzwischen 32 Jahre alt, sie ist selbst Mutter. Einer ihrer Söhne sieht der Frau ähnlich, der sie nun beim Reden zuhört. Nach zwei Stunden trennen sie sich wieder.

Die Berlinerin spürt in dem Moment, dass sie bis dahin auf der Suche gewesen ist. Oft pendelte sie zwischen Gefühlen wie Schmerz, Scham, Wut, Trauer. Sie hatte viele Fragen. Auch danach, was geschehen wäre, wenn sie nicht zu ihrer Adoptivmutter gekommen wäre. Nur die Antworten fehlten.

Wir treffen Esther Finck auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde. Walter Ulbricht und Otto Grotewohl liegen hier neben Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Auf Ulbrichts Grab liegt eine frische Rose, sie ist nicht von ihr dorthin gelegt worden. Die Berlinerin wohnt ganz in der Nähe, spaziert beinahe täglich mit ihrem Hund an den Gräbern vorbei. Heute will sie uns dort treffen, weil es für sie auch ein Ort des Vergebens ist. „Der Friedhof hat einen Bezug zu meinem Leben“, sagt sie.

Das DDR-Regime, viele seiner Funktionäre sind auf diesem Friedhof beerdigt, hatte ihr die Mutter und den Vater genommen, sie zur Adoption gegeben. Esther Finck machte sich erst 1996 auf die Suche, wollte wissen, was damals geschehen war. Sie forderte Unterlagen an und resignierte häufig. „Es ging schon damit los, dass die meisten Unterlagen geschwärzt sind und man nur erfährt, was man eh schon weiß“, sagt sie.

Sie dachte, sie könnte einfach durchmarschieren, sie war verzweifelt und wollte raus. Esther Finck über den Fluchtversuch ihrer Mutter 1968

Esther Finck ist eine von zahlreichen Kindern in der DDR, die zwangsadoptiert worden sind. Es ist ein Stück Zeitgeschichte, das aber immer noch weitgehend im Dunkeln liegt, auch mehr als 30 Jahre nach der deutschen Vereinigung.

Es liegt auch daran, dass viele Fälle nicht aufgeklärt sind. Viele auch gar nicht wissen, dass sie nicht bei leiblichen Eltern aufgewachsen sind. Oder Eltern nicht ahnen, dass ihr Kind, das ihnen damals weggenommen wurde, noch lebt.

Vor 25 Jahren erhielt Esther Finck erste Antworten. Ihre Mutter erzählte ihr an jenem Abend bei ihrem ersten Treffen im Restaurant, was damals passiert war. Einige Bruchstücke setzten sich zusammen, vieles andere bleibt ihr bis heute ein Rätsel.

Es war 1968, als ihre leibliche Mutter sich ihre vier Kinder schnappte und zur Friedrichstraße spazierte. Esther saß im Kinderwagen, die drei Brüder gingen an der Hand. An der Grenze ging sie einfach weiter. „Sie dachte, sie könnte einfach durchmarschieren, sie war verzweifelt und wollte raus“, sagt Esther Finck.

Ihre Mutter wollte damals mit den Kindern nach Griechenland. Dort kam Esthers Vater her. „Sie war sehr unbedarft“, sagt die Tochter heute. An der Grenze verhafteten sie die Grenzer, sie kam als gefangene Republikflüchtige nach Bautzen, die Kinder in ein Heim. „Ich kann mich noch an die Säuglingsstation erinnern, wo ich gelegen habe, bis ich abgeholt worden bin“, sagt sie. Esther war gerade zwei Jahre alt.

DDR-Zwangsadoptionen: Wirklich exakt dokumentiert sind nur wenige Fälle

Dass es in der DDR solche Zwangsadoptionen oder genauer gesagt eine politische Motivation in bestimmten Adoptionsverfahren gab, ist seit langem bekannt. Das belegt auch eine Vorstudie des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam von 2018. Aber wirklich exakt dokumentiert sind nur wenige Fälle, auch weil Daten- und Persönlichkeitsschutz Einblicke stark beschränken.

Um wie viele Menschen es insgesamt geht, wie die politischen Fälle von anderen Adoptionen „zum Kindeswohl“ abzugrenzen sind und wer damit welche Interessen verfolgte, das soll nun erstmals umfassend in einer auf drei Jahre angelegten Studie untersucht werden. Das Bundesinnenministerium hat dafür eine Million Euro ausgelobt. Im Sommer soll es losgehen. Betroffene wie Esther Finck begrüßen das.

Ich hatte kein gutes Verhältnis zu der Frau, die mich adoptiert hat. Sie war sehr verbittert und hat über alle gelästert. Esther Finck über ihre Adoptivmutter

Esther Finck ist als Mädchen in Prenzlauer Berg aufgewachsen, inzwischen lebt sie mit ihrer Familie in Lichtenberg. Sie hat drei Kinder, ist gelernte Krankenschwester. Etwas anderes sei für sie in der DDR nicht möglich gewesen, sagt sie. Als sie klein war, adoptierte sie eine alleinstehende Frau. Ihre neue Mutter, die sie aber nicht so nennen möchte, war Erzieherin in einer kirchlichen Einrichtung, lebte zurückgezogen und hatte sich explizit eine Tochter gewünscht.

Im Nachhinein fragt sich Esther Finck, warum eine Alleinstehende damals in der DDR ein Kind adoptieren durfte. Zumal ihre Adoptivmutter in der Kirche war. „Ich weiß nicht, was da gelaufen ist, vermutlich hatte sie Kontakte zur Stasi“, sagt die Berlinerin.

Ihre Kindheit jedenfalls sei nicht schön gewesen. „Ich durfte oft nicht raus, nicht in die FDJ oder anderes. Ich hatte kein gutes Verhältnis zu der Frau, die mich adoptiert hat. Sie war sehr verbittert und hat über alle gelästert.“ Dass diese nicht ihre leibliche Mutter war, wusste Esther Finck schon. „Das hat sie mir erzählt. Reinen Wein eingeschenkt hat sie mir allerdings nicht. Sie hat gesagt, meine Mutter sei Alkoholikerin gewesen und habe mich nicht gewollt.“

Dann fiel die Mauer, Esther Finck war 22 Jahre alt, sie hatte an jenem Abend Nachtdienst im Krankenhaus. Sie fuhr erst nach ein paar Tagen rüber, Nachforschungen über ihre Wurzeln waren für sie zu diesem Zeitpunkt noch weit weg.

1991 heiratete sie und auf der Geburtsurkunde, die sie erhielt, stand der Name ihrer leiblichen Eltern. Da hatte sie es plötzlich schwarz auf weiß. Doch erst 1996 ging sie dem nach und traf ihre leibliche Mutter.

Meine Geschwister wissen bis heute nicht, dass es mich gibt. Esther Finck

„Es war gut so. Sie hat mir viel aus der Vergangenheit erzählt“, sagt sie, fügt hinzu: „Als meine Mutter damals in Bautzen war, haben sie ihr gesagt, dass sie mich zur Adoption freigeben soll. Im Gegenzug könne sie die drei Söhne behalten.“ Sie habe unterschrieben und bekam die Jungen wieder, Esther wurde weitervermittelt.

„Meine Geschwister wissen bis heute nicht, dass es mich gibt“, sagt sie. Und auch ihre Mutter hat sie nach dem Restaurantbesuch nicht mehr wiedergesehen, obwohl sie nur ein paar Straßen voneinander entfernt wohnen. „Bei uns war dieses Verbundenheitsgefühl nicht vorhanden. So sehr wir uns es vielleicht gewünscht hätten, aber sie gehörte nicht zu meinem Leben und ich nicht zu ihrem“, sagt sie und fügt hinzu: „Es ist halt nicht, man findet sich wieder und alles wird gut.“

Volkmar Otto Zwangsadopotion -- die Betroffene Esther Fink (r.) und die Romanautorin Lisa Quentin

Autorin Lisa Quentin: Impuls war eine Doku über DDR-Zwangsadoptionen

Eine ähnliche Geschichte beschreibt auch die Autorin Lisa Quentin in ihrem Roman „Ein völlig anderes Leben“. In dem jetzt veröffentlichten Buch entdeckt die Werbefrau Jule mit Anfang 30 zufällig, dass ihre gerade verstorbene Mutter Anke eben nicht ihre leibliche Mutter war, dass ihre Geschichte eine ganz andere ist.

Das bringt die junge Frau so durcheinander, dass sie ihren Job hinwirft und sich auf die Suche begibt. „Ich wollte aus beiden Perspektiven erzählen“, sagt Quentin. „Was bedeutet das, wenn mir ein Kind weggenommen wird? Und was bedeutet es, wenn ich meine Wurzeln nicht kenne?“

Im Buch wie im Leben von Esther Finck ist das Treffen zwischen leiblicher Mutter und Tochter nicht unbedingt mit einem Versöhnungs-Happy-End verbunden.

Offiziell belegt sind bis heute nur sieben Fälle von DDR-Zwangsadoptionen

Der Impuls für ihren Roman war eine Dokumentation über DDR-Zwangsadoptionen, auf die sie 2017 zufällig im Fernsehen stieß. Das Thema ließ sie nicht mehr los, auch weil sie feststellen musste, dass vieles noch immer unaufgeklärt ist.

Offiziell belegt und wissenschaftlich aufgearbeitet sind bis heute nur sieben Fälle von DDR-Zwangsadoptionen, die Dunkelziffer wird auf mehr als 10.000 geschätzt. Lisa Quentin sprach außerdem mit Historikern und recherchierte Original-Dokumente. Die Autorin sagt: „Zu Beginn des Schreibprozesses nahm ich Kontakt auf zum Verein Hilfe für Opfer von DDR-Zwangsadoptionen. Schon zwei Tage nach meinem Anruf gab man mir die Telefonnummern von zwei Betroffenen. Einer Mutter, der das Kind weggenommen worden war. Und einer Tochter, die lange Zeit nicht wusste, dass sie adoptiert worden war. Ich meldete mich bei ihnen.“

Die Frauen, darunter auch Esther Finck, luden sie nach Berlin ein und erzählten von ihrem Leben. Die Autorin sagt: „Ihre Geschichten haben mich sehr berührt, und ich kam mit Material für noch zwei weitere Bücher nach Hause.“

Dass nach wie vor die Aufarbeitung eher stiefmütterlich behandelt wird, liegt auch an schleppenden Verfahren: 1991 tauchten zwar erste Akten auf und die Bundesregierung musste handeln, weil es immerhin um Menschenrechtsverletzungen ging. Es wurde eine Clearingstelle eingerichtet, die bis 1993 bestand. Doch es verlief sich im Sande.

Anlaufstellen für Betroffene von Zwangsadoption

Viele halfen sich selbst, es entstanden Anlaufstellen für Betroffene, wie die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG) oder die Interessengemeinschaft gestohlener Kinder der DDR. „Allein im Jahr 2021 haben sich bei uns mehr als 500 Betroffene gemeldet“, sagt Andreas Laake, Vorsitzender der Interessengemeinschaft gestohlene Kinder der DDR.

Die Interessengemeinschaft geht von zahlreichen Fällen aus, in denen Kinder ihren leiblichen Eltern gegen deren Willen entzogen wurden. Häufig habe es sich um Eltern gehandelt, die nach Lesart des SED-Regimes als „asozial“ galten oder die politisch unliebsam waren. Die Kinder seien gleich nach der Geburt für tot erklärt und ohne Wissen der leiblichen Eltern regimetreuen Paaren zur Adoption vermittelt worden.

Bis heute liegt nicht alles offen, auch weil viele Unterlagen nach wie vor unzugänglich in den Archiven liegen.

Die Eltern wissen nichts über den Verbleib ihrer Kinder. Und so wirken die menschenverachtenden Urteile der DDR auch dreißig Jahre nach deren Untergang weiter. Lisa Quentin über Zwangsadoptionen

Lisa Quentin erlebte Ähnliches bei ihren Nachforschungen. Sie sagt: „Mein Roman ist Fiktion. Keine Fiktion ist leider die schleppende Aufklärung von DDR-Zwangsadoptionen.“

Die Aufarbeitung dieser Fälle sei schwierig, nicht zuletzt aufgrund der komplexen Datenschutzlage. Zu Unrecht verhängte Urteile von damals könnten zwar mittlerweile aufgehoben werden, ehemals Inhaftierte seien rehabilitiert, hätten ein Anrecht auf Haftentschädigung und Opferrente, doch bis heute wurden bei keiner Rehabilitation die Folgeurteile wie Sorgerechtsentzug und Freigabe zur Adoption für nichtig erklärt.

Quentin sagt: „Die Eltern wissen nichts über den Verbleib ihrer Kinder. Und so wirken die menschenverachtenden Urteile der DDR auch dreißig Jahre nach deren Untergang weiter.“

Die Berlinerin Katrin Behr hat schon 2011 ein Buch über das Thema veröffentlicht, denn sie wurde selbst zu DDR-Zeiten adoptiert. Viereinhalb Jahre alt ist sie damals gewesen, als ihre Mutter vor ihren Augen in der DDR gefesselt und abgeführt wird – wegen möglicher Fluchtabsichten. Sie kommt in ein Heim, wird dann von einer Familie zwangsadoptiert. Und auch Behr suchte später als erwachsene Frau Antworten, wie es so weit kommen konnte. Seit Jahren berät sie daher in Berlin Menschen in ähnlicher Lage.

Auch Behr schätzt, dass es viele weiter Betroffene geben könnte – nicht nur Kinder, Eltern und Adoptiveltern, sondern auch Großeltern, Geschwister, Tanten, Onkel.

Eine Studie des Bundesinnenministeriums soll mehr Klarheit schaffen

Behr kennt Esther Finck, aber auch Lisa Quentin und ihr Buch. „Mir hat die Geschichte sehr gut gefallen“, sagt Behr in einem gemeinsamen Interview mit der Autorin. Das Buch habe selbst ihr noch neue Blickwinkel eröffnet. „Heute redet man ja offen über Adoption. Aber es war ein absolutes Tabuthema, nicht nur in der Adoptionsfamilie, sondern auch in der Gesellschaft“, sagt sie.

Lisa Quentin und auch viele Betroffene erhoffen sich von der im Sommer startenden Studie noch mehr Antworten. Die Autorin sagt zur Berliner Zeitung: „Die Studie ist sehr wichtig – auch um zu schauen, ob ein System hinter diesen Zwangsadoptionen steckte. Wer im Fokus stand, wer nicht. Ich hoffe, sie wird noch mehr zur Aufklärung beitragen.“

Esther Finck nickt. Das sei man den gestohlenen Kindern von damals schuldig.