Gesundheitsausgaben in Brandenburg 2021 stark gestiegen

Potsdam -In Brandenburg sind die Gesundheitsausgaben 2021 deutlich nach oben gegangen - und waren pro Kopf die Höchsten im Bundesländer-Vergleich. Sie stiegen im zweiten Pandemiejahr gegenüber 2020 um 7,1 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch in Potsdam mit. In ganz Deutschland gab es ein Plus von 7,5 Prozent auf 474,1 Milliarden Euro.

In Brandenburg lagen die Pro-Kopf-Ausgaben im Gesundheitsbereich 2021 mit 6036 Euro so hoch wie in keinem anderen Bundesland. Auch beim Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt erreichte Brandenburg mit fast einem Fünftel (19,0 Prozent) den Spitzenwert aller Länder.

Zu den bundesweit größten Ausgabenposten gehörten unter anderem öffentliche Corona-Tests und Ausgleichszahlungen für pandemiebedingte Einnahmeausfälle etwa der Krankenhäuser. Mehr als die Hälfte der Gesundheitsausgaben trug die gesetzliche Krankenversicherung.

Der Anstieg der Ausgaben betraf vor allem die die öffentlichen Haushalte. In Brandenburg gab es dem Amt für Statistik zufolge 2021 ein Plus von 37,2 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro. Insbesondere die Kosten für die Pandemiebekämpfung sind dabei ins Gewicht gefallen. Von den gesamten Gesundheitsausgaben trugen die öffentlichen Haushalte aber nur einen kleinen Teil.