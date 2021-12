Lange hatte die Politik eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 ausgeschlossen. Eine der ersten Amtshandlungen der neuen Regierung ist nun die Einführung einer einrichtungsspezifischen Impfpflicht. Die notwendigen Impfquoten können damit allerdings trotzdem nicht erreicht werden und das, obwohl die Impfbereitschaft steigt. Nach wie vor verweigern sich zu viele Menschen. Das belegen Erhebungen, etwa die Erfurter Cosmo-Studie. Wissenschaftler rund um die Gesundheitsforscherin Cornelia Betsch haben sich deshalb jetzt mit verschiedenen Möglichkeiten beschäftigt, den Druck zu erhöhen. In einem als Preprint veröffentlichten Manuskript „Impfpflicht – jetzt also doch?“ wägen sie ab. Entscheiden muss am Ende die Politik.