Berlin - In Berlin hat das Impfen von Kindern gegen Corona im großen Maßstab begonnen. Am Mittwoch wurden Fünf- bis Elfjährige erstmals in drei öffentlichen Impfzentren (Messe, ICC und ehemaliger Flughafen Tegel), ausgesuchten Schulen (zunächst je eine pro Bezirk) und auch an besonderen Orten wie dem Naturkundemuseum gegen Corona geimpft. Zum Auftakt traf im Museum an der Invalidenstraße allerlei politisches Personal ein, das unmittelbar oder auch nur mittelbar etwas mit dem Anlass zu tun hatte: Berlins amtierende Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci, die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (beide SPD) und die frisch ins Amt gekommene Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Anne Spiegel (Grüne). Willkommener Anlass für einen Fototermin zu Füßen der Dinosaurier.

Überschattet wurde der Termin von der zentralen Frage, ob es künftig überhaupt noch genügend Impfstoff geben würde. Auslöser waren Nachrichten aus dem Bundesgesundheitsministerium, dass Deutschland zu Beginn des kommenden Jahres ein Impfstoff-Mangel drohe. „In der Tat, wir haben zu wenig Impfstoff. Das hat viele überrascht – mich auch“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Nach einer Inventur sei man in seinem Hause zu dem Ergebnis gekommen, dass die Reserven und Bestellungen für Januar bis März nicht ausreichen. Die Nachricht sorgte umgehend für Empörung bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und der Bundesärztekammer.

Lauterbach sagte weiter, er arbeite bereits daran, mehr Impfstoff zu organisieren. „Ich hoffe, dass ich da in den nächsten Tagen eine positive Botschaft übermitteln kann“, sagte er. Bemühungen liefen über alle Kanäle, auch direkt zu Unternehmen. „Wir müssen hier Geschwindigkeit gewinnen“, sagte der SPD-Politiker.

Die Frage des Tages, ob auch Berlin in einen Engpass laufe, konnte Gesundheitssenatorin Kalayci bei ihrem Museumsbesuch am Mittwoch nicht exakt beantworten. Die Bundesländer selbst bestellen keinen Impfstoff, das ist Aufgabe des Bundes.

Insgesamt stehen nach Angaben von Kalaycis Senatsgesundheitsverwaltung in Berlin für Kinder 120.000 Impfdosen zur Verfügung. Diese würden nun zurückgelegt, um das Impfen von Kindern unter allen Umständen abzusichern, hieß es

„Gestern auf der Gesundheitsministerkonferenz war es ein Schock, dass der Impfstoff im ersten Quartal 2022 knapp sein wird“, sagte Kalayci im Museum. Wie die anderen Ländergesundheitsminister auch hatte sie von Minister Lauterbach einen Überblick über die Impfstofflage der Nation erhalten – versehen mit dem Hinweis, wer dafür verantwortlich sei: die Vorgängerregierung. Diese habe zu wenig beschafft.

„Die Mengen reichen nicht, um die Booster-Impfkampagne zu fahren“, wurde Lauterbach zitiert. Im Januar würden nur rund 1,2 Millionen Impfdosen von Biontech für Booster-Impfungen zur Verfügung stehen. Dies sei etwa ein Sechstel der vorherigen Menge.

Ärztevertreter zeigen sich entsetzt über Impfstoff-Engpass

Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, nannte das „ein fatales Signal“ an alle, die gerade mit vollem Einsatz die Pandemie bekämpften. „Es darf doch nicht wahr sein, dass im Land der Impfstoffentwicklung zu wenig Impfstoff gekauft wurde“, wurde der Lobbyist der niedergelassenen Ärzte in einer Pressemitteilung zitiert.

Auch der Präsident der Bundesärztekammer zeigte sich fassungslos über den absehbaren Mangel. „Wenn man das hört, bleibt einem der Mund offen stehen“, sagte Klaus Reinhardt am Mittwoch im Deutschlandfunk. Es sei völlig unvorstellbar, dass die Logistik in einem Land wie Deutschland nicht funktioniere. Man könne sich eigentlich nicht vorstellen, dass der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) davon nichts gewusst habe, so Reinhardt.

Die CDU nennt Lauterbachs Kritik an Vorgänger Spahn ein „durchsichtiges politisches Manöver“

Die Antwort aus der CDU kam prompt. Ein Blick auf die Fakten zeige, dass Lauterbachs Inventur „ein durchsichtiges politisches Manöver ist, um die SPD von der großen Koalition abzusetzen“, erklärte der gesundheitspolitische Sprecher der Union, Tino Sorge (CDU), am Mittwoch in einem Schreiben an seine Fraktionskollegen. Dies verunsichere die Bürger in einer ohnehin schon politisch angespannten Lage zusätzlich und ohne Not.

„Karl Lauterbach ruft Feuer, um dann Feuerwehr zu spielen – obwohl er weiß, dass es gar nicht brennt“, heißt es in dem Schreiben Sorges, aus dem am Mittwoch mehrere Medien zitierten. Mit den Lieferungen für Dezember stehe genug Impfstoff zur Verfügung, „um den 34 Millionen geimpften Erwachsenen, für die eine Booster-Impfung noch aussteht, kurzfristig ein entsprechendes Angebot machen zu können“, heißt es darin. Dies gelte auch unabhängig davon, wie viel Impfstoff im ersten Quartal 2022 geliefert werde.