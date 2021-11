Berlin - Mehr Kontrollen, 3G sowie 2G vor allem in Hotspot-Regionen, Testpflicht in Heimen und Booster – zwei Tage lang tagten die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder, am Freitag präsentierten sie ihre Maßnahmen. Einig waren sich alle: Wenn jetzt nicht gehandelt wird, drohe ein düsterer Corona-Winter. Unterdessen wächst der Druck auf Ungeimpfte weiter, in Berlin könnten sie ab kommender Woche kaum noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Aber auch Geimpfte und Genesene müssten dann Einschränkungen hinnehmen.

Die Lage sei dramatisch, konstatierte am Freitag Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz kündigte an, was seit Tagen erwartet worden war. Auffrischungsimpfungen nach sechs Monaten sollen grundsätzlich für alle möglich sein, insbesondere für medizinisches Personal und ältere Menschen. Außerdem sollten in Alten- und Pflegeheimen Corona-Tests künftig wieder kostenlos zur Verfügung gestellt werden, sagte Holetschek. Der Bund werde dafür die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. „Boostern nach sechs Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme“, ergänzte der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Einer Impfpflicht, die viele für bestimmte Berufe gefordert hatten, erteilten die Gesundheitsminister eine Absage – obwohl sie an die moralische Verpflichtung, sich impfen zu lassen, gerade in Pflege- und medizinischen Berufen, appellierten.

Die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern einigten sich bei ihrer Konferenz in Lindau auf finanzielle Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser, die wegen der Behandlung von Corona-Patienten planbare Eingriffe verschieben müssen. Diese Regelung solle rückwirkend zum 1. November gelten, sagte Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD).

Außerdem schlugen die Gesundheitsminister 3G-Regeln vor und eine entsprechend stärkere Kontrolle. In Hotspot-Regionen sollte 2G gelten – das bedeutet, dass zu bestimmten Orten und Veranstaltungen nur noch Geimpfte und im letzten halben Jahr Genesene Zutritt bekommen und für Ungeimpfte Tests nicht ausreichen.

In Berlin wird derzeit überlegt, ob nicht sogar 2G-plus eingeführt werden sollte. Entschieden werden soll das nächste Woche. 2G-plus bedeutet auch für Geimpfte und Genesene einen Testnachweis – sowohl für öffentliche Veranstaltungen als auch in der Gastronomie.

Zustimmung findet in Berlin die Testpflicht für Besucher und Personal in Alten- und Pflegeheimen. Der Berliner Senat sei schon seit Monaten dafür, dass es für die Beschäftigten und Besucher, die nicht geimpft sind, eine tägliche Testpflicht gebe, sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). „Der neue Vorschlag auf der Gesundheitsministerkonferenz ist ja, auch für die, die geimpft sind, eine Testpflicht einzuführen, weil wir ja wissen, dass es auch bei den Geimpften viele Impfdurchbrüche gibt und auch ein Infektionsrisiko.“

Viele fordern die kostenlosen Corona-Bürgertests zurück

Viele Länder fordern allerdings auch, dass die kostenlosen Corona-Bürgertests wiedereingeführt und vom Bund finanziert werden müssten. Im Deutschlandfunk äußerte sich etwa Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), dass „das Testen wieder kostenfrei wird“.

Bis zum 10. Oktober, also bis vor knapp einem Monat, waren an privaten und landeseigenen Schnelltestzentren kostenlose Schnelltests auf das Coronavirus möglich. Inzwischen kosten sie im Schnitt 15 Euro, so die Angaben auf den Homepages der Berliner Teststationen. Der Gedanke hinter der Abschaffung der kostenlosen Tests war es unter anderem, nicht-geimpfte Personen dazu zu animieren, sich doch durch eine Impfung vor einem harten Verlauf der Virus-Krankheit zu schützen.

„Diese Strategie ist nicht nur gescheitert, sie ist nach hinten losgegangen“, sagt dazu Wolfgang Albers (Linke), der bis Donnerstag dem Gesundheitsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses vorsaß.

Berlins Hotel- und Gaststättenverband gegen weitere Einschränkungen

Die ganze Debatte sei „von Anfang an schief“ gewesen, sagt Albers. „2G ist Schwachsinn. Wir wissen, selbst Geimpfte sind infektiös und können das Virus weitergeben. Und wir wissen, Genese können ebenfalls übertragen, auch wenn man nicht genau weiß, in welchem Umfang.“ Vor diesem Hintergrund das kostenlose Testen aufzugeben, war ein Fehler, sagt er. Das Impfen sei vorrangig zum Selbstschutz vor schweren Verläufen sinnvoll. Wegen der restlichen Übertragungsgefahr allerdings müsse man an Tests festhalten. „Und dann müssen die Tests kostenlos sein“, sagt Albers.

Thomas Lengfelder vom Berliner Hotel- und Gaststättenverband hingegen ist gegen die Wiederaufnahme flächendeckender Tests als zusätzliche Maßnahme. Lengfelder sagte, die Mitglieder des Verbandes seien mit der Regelung, dass Betriebe sich zwischen 2G und 3G entscheiden könnten, sehr zufrieden. „2G-plus-Tests würde wie ein Lockdown wirken.“ Sollte es dennoch so weit kommen, so Lengfelder, dann wäre es aus seiner Sicht „eine Selbstverständlichkeit, dass die Tests dann kostenlos sind“. Er wolle jedoch keine weiteren Einschränkungen.