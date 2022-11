Gesundheitssystem durch Erkältungsviren und Corona belastet Ein erhöhtes Aufkommen von Atemwegserkrankungen - darunter Grippe und Corona - belasten zunehmend Kliniken und Ärzteschaft. In Krankenhäusern und Pflegeheime... dpa

Potsdam -Ein erhöhtes Aufkommen von Atemwegserkrankungen - darunter Grippe und Corona - belasten zunehmend Kliniken und Ärzteschaft. In Krankenhäusern und Pflegeheimen in Brandenburg sei es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Corona-Ausbrüchen gekommen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch im zuständigen Ausschuss mit. Beim betreuenden Personal in Kliniken gebe es regional Einschränkungen, in manchen Einrichtungen könne zeitweise keine Notversorgung angeboten werden. Vor allem die Intensivstationen in den Kliniken seien durch fehlendes Personal schwächer aufgestellt als in den Vorjahren, beschrieb eine Mitarbeiterin des Gesundheitsressorts.