Gesundheitsverwaltung weist Kritik von Kinderärzten zurück

Berlin -Die Senatsverwaltung für Gesundheit hat Kritik mehrerer Kinderarztverbände im Zusammenhang mit der Diskussion um die schwierige Lage vieler Kinderstationen in Berlin zurückgewiesen. Sie hatten in einem offenen Brief bemängelt, es habe sich bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Berlin trotz kontinuierlicher Hinweise auf die prekäre Situation wenig bis gar nichts getan. Der Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit, Hans-Christoph Keller, teilte dazu am Samstag mit, es gebe auf verschiedenen Ebenen intensive Gespräche mit Verbänden und Krankenhäusern. „Die Senatsverwaltung für Gesundheit arbeitet seit Monaten intensiv an Lösungen, um die Krankenhäuser und die Ärztinnen und Ärzte zu entlasten.“