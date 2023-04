GEW fordert mehr Tempo bei Digitalisierung von Schulen Rund 257 Millionen Euro stehen Berlin zur Verfügung, um allgemeinbildende Schulen digitaler zu machen. Doch bisher passiert nur wenig, kritisiert die Gewerks... dpa

Berlin -Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert mehr Tempo bei der Digitalisierung an Berliner Schulen. Die Ausstattung mit technischen Geräten sei nur ein erster Schritt, da an vielen Schulen überhaupt eine grundlegende Infrastruktur fehle, teilte die GEW am Dienstag mit. „Viele der Berliner Schulen verfügen nicht mal über einen Breitbandzugang, der es überhaupt möglich machen würde im Ansatz von einer digitalen Schule zu sprechen“, sagte Geschäftsführer Markus Hanisch.