GEW ruft erneut zu dreitägigem Warnstreik an Schulen auf

An vielen Berliner Schulen fällt von Dienstag an erneut der Unterricht wegen eines Warnstreiks aus. Die Bildungsgewerkschaft GEW hat Lehrkräfte, Sozialpädago...

ARCHIV - Die Buchstaben "A B C" sind in einer Grundschule mit Kreide an die Tafel geschrieben. Arne Dedert/dpa