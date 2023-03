GEW ruft zu zweitägigem Warnstreik an Berliner Schulen auf Für viele Berliner Schülerinnen und Schüler dürfte der gewohnte Unterricht am Dienstag und Mittwoch ausfallen. Zum Schulbeginn hat die Gewerkschaft Erziehung... dpa

SYMBOLBILD - Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen. d/dpa/Symbolbild Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil

Berlin -Für viele Berliner Schülerinnen und Schüler dürfte der gewohnte Unterricht am Dienstag und Mittwoch ausfallen. Zum Schulbeginn hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Lehrkräfte und andere Beschäftigte wie Schulpsychologen und Sozialpädagogen zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Die Kolleginnen und Kollegen sollen sich über den Dienstag bei mehreren Streikcafés austauschen können. Am Mittwoch ist am Vormittag eine zentrale Abschlusskundgebung geplant, die am Potsdamer Platz starten soll.