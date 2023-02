GEW: Woidke soll sich wegen Lehrermangels einschalten Bei Lehrern und auch Eltern herrscht Unruhe. Die Suche nach Lösungen gegen den Lehrkräftemangel soll zur Chefsache werden, lautet die Forderung. Der Regierun... dpa

Potsdam -Angesichts des Lehrermangels hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) den brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) aufgefordert, sich bei der Suche nach Lösungen einzuschalten. „Die Lage ist desaströs“, sagte Gewerkschaftschef Günther Fuchs am Dienstag in Potsdam zur Situation an den Schulen. Er fordere die Landesregierung zu raschen Verhandlungen auf, die Regierungschef Woidke koordinieren solle. Das Recht auf Bildung sei in Gefahr, die Lehrkräfte seien am Limit, sagte Fuchs.