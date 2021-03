Berlin - Die AfD stellt sich als polizeifreundliche Partei dar. Doch deren größte Interessenvertretung will mit ihr nichts zu tun haben. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat nun auch bundesweit ihre Unvereinbarkeit mit der AfD erklärt. Zuvor hatten dies schon Landesverbände wie Berlin getan.

Wie der GdP-Bundesvorstand am Freitag mitteilte, beschloss das Gremium, dass gleichzeitige Mitgliedschaften in der AfD und der GdP nicht miteinander vereinbar seien. Die Gewerkschaft will nun Mitglieder, die sich mit ihrer Parteimitgliedschaft zur AfD bekennen, sie unterstützen oder mit ihr sympathisieren, auffordern, auszutreten. „Die AfD will mit Provokationen und Inszenierungen medienwirksam auffallen, ist gewerkschaftsfeindlich eingestellt und entzieht sich der solidarischen Basis unserer Gesellschaft“, erklärte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Dietmar Schilff.

AfD-Sprecher Chrupalla: „Die GdP schließt Andersdenkende aus“

Immer öfter trete das wahre Antlitz der AfD zu Tage, so Schilff. Bei den Querdenken-Demonstrationen hätten hochrangige AfD-Politikerinnen und -Politiker offen den Schulterschluss mit Rechtsextremen, Antisemiten, Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern gesucht. Der Gewerkschaftsfunktionär bezog sich auch auf den Verfassungsschutz, laut dem völkisch-nationalistische Kräfte dieser Partei an Einfluss gewinnen würden. Diese radikalisierten die AfD weiter. Viele Anhänger des nachweislich rechtsextremen „Flügels“ nähmen weiterhin eine tragende Rolle in der Partei ein.

Bei der AfD ist man empört. „Nun hat sich die Gewerkschaft der Polizei per Vorstandsbeschluss auch formal zu ihrer zutiefst intoleranten und antidemokratischen Grundhaltung bekannt, die sich jedem Diskurs über Positionen außerhalb des eigenen zuzementierten Meinungskorridors verweigert“, sagte AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla der Berliner Zeitung. Er warf der GdP vor, von Vielfalt zu reden, selbst aber Andersdenkende auszuschließen. „Der Beschluss zeigt, dass die Gewerkschaft nicht bereit ist, die Interessen aller Polizisten zu vertreten, sondern nur die Belange derjenigen, die sich in das ideologische GdP-Korsett zwängen lassen“, so Chrupalla.

Die GdP will der AfD kein Podium bieten

Manche GdP-Landesbezirke zögerten bislang mit solchen Unvereinbarkeitsbeschlüssen, Berlin distanzierte sich schon früher öffentlichkeitswirksam von der AfD. Man habe mit der Partei „rein gar nichts zu bereden“ und werde nie an einem Strang ziehen, hatte Landeschef Norbert Cioma im Juli 2019 erklärt. Man beantworte Fragen von Abgeordneten der Partei. Auf einen proaktiven Austausch wie mit den anderen fünf im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien verzichte man aber ebenso wie auf Diskussionsrunden mit AfD-Vertretern auf dem Podium. Cioma bemitleidete seine Kollegen in anderen Bundesländern, in denen man sich „in absehbarer Zeit als GdP womöglich mit einem AfD-Innensenator herumplagen“ müsse.

Als Reaktion auf die Erklärung twitterte der Berliner AfD-Innenpolitiker Karsten Woldeit damals: „Soso, die GdP distanziert sich von der Partei, die sich am meisten für die Belange der Kollegen einsetzt. Oder ist das eher die Meinung einiger weniger in der GdP?“

Aus dem Berliner Landesverband seien wegen dieser Erklärung zwei Mitglieder ausgetreten, heißt es bei der GdP.