Gewerkschaft fordert außerplanmäßigen Inflationsausgleich Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Einmalzahlung von 3000 Euro für jeden Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Land Berlin. Die Menschen brauchten eine... dpa

ARCHIV - Ein Beschäftigter trägt bei einem Warnstreik eine Warnweste von Verdi. Tom Weller/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Einmalzahlung von 3000 Euro für jeden Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Land Berlin. Die Menschen brauchten einen Ausgleich für die aktuell sehr hohe Inflation, erklärte Verdi-Fachbereichsleiter Benjamin Roscher am Donnerstag. Denn: „Auch die Berliner Beschäftigten, die ihren Dienst beim Senat und den Bezirksverwaltungen tun, leiden unter den stark gestiegenen Preisen.“ Am Freitag will die Gewerkschaft rund 11.000 Unterschriften von Beschäftigten zugunsten eines solchen Inflationsausgleichs an Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) übergeben. Sie waren seit Mitte Dezember gesammelt worden.