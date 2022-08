Gewerkschaft GEW sieht Defizite bei Inklusion an Schulen Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie verschiedene Initiativen haben den Senat davor gewarnt, angesichts des Fachkräftemangels an Schulen b... dpa

Berlin -Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie verschiedene Initiativen haben den Senat davor gewarnt, angesichts des Fachkräftemangels an Schulen bei der Inklusion zu sparen, also bei der besonderen Förderung behinderter Menschen. Schon jetzt komme es „tagtäglich“ zum Ausfall von Förderstunden und zur Benachteiligung von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarfen, teilte die Leiterin des Vorstandsbereichs Schule der GEW Berlin, Karin Petzold, am Dienstag mit. Nun drohten weitere Verschlechterungen.