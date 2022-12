Gewerkschaft: Lage in Kitas „kaum noch zu verantworten“ dpa

ARCHIV - In der Garderobe in einer Kindertagesstätte (Kita) hängen Kinderjacken. Friso Gentsch/dpa

Berlin -Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht Kitas in Deutschland angesichts hoher Krankenstände bei Erzieherinnen und Erziehern kurz vor dem Zusammenbruch. „Die Bedingungen in den Kitas sind kaum noch zu verantworten“, schreibt Doreen Siebernik, Vorstandsmitglied Jugendhilfe und Sozialarbeit der GEW, in einem Gastbeitrag für die „Welt am Sonntag“. Zu oft gehe es „nur noch um Verwahrung“.