Gewerkschaft offen für Vorschläge gegen Lehrermangel Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Brandenburg hat sich aufgeschlossen für Vorschläge von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) gegen Lehre... dpa

Potsdam -Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Brandenburg hat sich aufgeschlossen für Vorschläge von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) gegen Lehrermangel gezeigt, ist aber auch skeptisch. „Wir sind offen für pragmatische, sinnvolle Lösungen“, sagte der GEW-Landesvorsitzende, Günther Fuchs, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Potsdam. Er verwies aber darauf, die Arbeitsbelastung nicht weiter zu erhöhen.