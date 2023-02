Gibt es eine Alternative zu Putin? Die Opposition in Russland ist nicht laut genug

Am 9. Dezember 2022 wurde Ilja Jaschin, einer der letzten prominenten Oppositionspolitiker Russlands und Kritiker Wladimir Putins, durch ein Moskauer Gericht in einem kafkaesken, politisch durch und durch inszenierten Prozess wegen einer angeblichen Diffamierung der russischen Streitkräfte zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Weil der Vertraute des im Straflager inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny in einem Stream im April 2022 das von Russlands Armee verübte Massaker in dem Kiewer Vorort Butscha öffentlich angeprangert hatte, leiteten die Behörden im Sommer 2022 ein Verfahren wegen Diffamierung der russischen Streitkräfte ein.