Spätestens als am Vormittag die Hubschrauber der „Patrouille de France“ laut knatternd die Champs Elysées in Paris entlangflogen und die blau-weiß-rote Flagge in den Himmel malten, war klar: Nein, er würde nicht kommen. Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, Hauptstadt im Krieg, war zwar zur traditionellen Militärparade am französischen Nationalfeiertag eingeladen, doch er blieb fern. Die Pariser Gastgeber werden es in dem Trubel verschmerzt haben, doch eine unter den Gästen hatte bis zum Schluss auf ein Treffen mit dem früheren Profiboxer gehofft: Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin.

Mit der SPD-Politikerin an der Spitze war am Dienstag eine 35-köpfige Berliner Delegation nach Paris gereist. Offizieller Anlass war das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft der beiden Städte, der zweitältesten, die Berlin pflegt.

Inhaltlich standen vor allem wirtschaftliche Projekte im Vordergrund. Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (für SPD) und der neue IHK-Chef Sebastian Stietzel sahen sich Projekte zur wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Stadtgestaltung an – oft mit der Frage, ob sich Berliner Firmen daran beteiligen könnten.

Franziska Giffey war bei einigen dieser Terminen dabei, hatte aber auch eine eigene Agenda. So traf sie sich am Mittwoch zu einem Frühstück mit der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Dabei vereinbarten die beiden Stadtoberhäupter nach Auskunft einer Senatssprecherin, dass sie den Vertrag über die Städtepartnerschaft erneuern wollen.

Beide Städte haben durchaus Gemeinsamkeiten. So hat Paris offiziell 2,17 Millionen Einwohner. Allerdings wird dabei nur die Innenstadt eingerechnet, und diese ist nur wenig größer als die Fläche innerhalb des Berliner S-Bahnrings mit seinen 1,12 Millionen Einwohnern. Um die Pariser Dimensionen zu erfassen, muss man sich den Großraum anschauen. Mit 12,5 Millionen Menschen ist es die größte Metropolregion Europas.

Noch krasser als in Berlin unterscheidet sich in Paris das Leben in der Innenstadt von dem in den Vororten. In den berüchtigten Banlieues leben überdurchschnittlich viele arme Menschen, oft mit migrantischem Hintergrund. Sie können sich das Leben in der City vielfach nicht leisten.

Paris gilt für viele Berliner Politiker als abschreckendes Beispiel

Berlin ist davon noch weit entfernt, doch die Tendenz geht auch dorthin. Nicht umsonst gelten Paris – oder mehr noch London – als Schreckensbeispiele für hiesige Soziologen, Städteforscher und auch Politiker.

Doch Paris baut sich gerade massiv um, von einer dauerstaugeplagten Autostadt zu einer fahrradfreundlichen Metropole. Dafür wird auch ein weiterer Ausbau des in der Innenstadt ohnehin schon recht üppigen Angebots an Bussen und Bahnen notwendig sein, außerdem soll die Anbindung der Peripherie besser werden.

Hidalgo und die wegen ihrer vermeintlichen U-Bahn-Manie in Berlin so oft kritisierte Giffey haben dabei so ihre Erfahrungen gemacht. Aktuell interessierten sich die Franzosen nach Auskunft von Giffey besonders für die hiesigen Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket.

Gelegenheit für ein zweites Treffen mit Anne Hidalgo hatte Franziska Giffey an diesem Donnerstag – bei der Militärparade. Und dort gab es ja auch noch die leise Chance auf ein Gespräch mit Vitali Klitschko – dem echten, wie man sagen muss. Ende Juni hatte die Regierende Bürgermeisterin per Video vermeintlich mit ihrem Kiewer Amtskollegen gesprochen. Tatsächlich entpuppte sich das Ganze als raffinierter Trick eines staatsnahen russischen Komiker-Duos, das mit Vorliebe arglose Gesprächspartner in der westlichen Welt reinlegt.

Danach hatten Giffey und der echte Klitschko versichert, dass sie beide weiterhin ein großes Interesse an einem Gespräch hätten. Bislang hat es nach Angaben der Senatskanzlei keinen Termin dafür gegeben. Und auch in Paris kam es nicht dazu.

Die Berliner Delegation wurde am Donnerstagabend zurückerwartet. Das wäre wohl zu spät gewesen, um noch quasi live die Show der russischen Komiker mit der gefakten Giffey-Klitschko-Videoschalte zu verfolgen. Diese sollte ursprünglich am Donnerstagabend auf Rutube, der russischen Version von YouTube, veröffentlicht werden. Jetzt haben die Komiker den Termin auf Ende Juli verschoben. Sie hätten zwischenzeitlich „einen kleinen Urlaub gemacht“, teilten sie mit.