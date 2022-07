Energiesparen : Giffey: Beleuchtung am Brandenburger Tor nachts abschalten

Berlins Bürgermeisterin will zum Energiesparen die Beleuchtung an öffentliche Gebäuden nachts ausschalten. Denn als Kind sei sie so groß geworden: „Wenn keiner im Zimmer ist, wird das Licht ausgemacht“.

