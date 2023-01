Giffey: Berlin ist Vorreiter beim Wohngeld Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat die bisherige Umsetzung der Wohngeldreform in Berlin positiv bewertet. „Ich kann Ihnen sagen, d... dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat die bisherige Umsetzung der Wohngeldreform in Berlin positiv bewertet. „Ich kann Ihnen sagen, dass Berlin das erste Bundesland ist, das ein Onlineverfahren aufgesetzt hat, um das Wohngeld Plus in die Beantragung und Bearbeitung zu bringen“, sagte Giffey am Dienstag nach einer Sitzung des Senats. „Und dass wir auch das erste Bundesland sind, in dem schon 3000 Anträge entsprechend bewilligt worden sind.“