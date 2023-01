Giffey: Berlins Integrationspolitik ist nicht gescheitert Aus Sicht von Berlins Regierender Bürgermeisterin ist die Integrationspolitik nicht gescheitert. Es gibt aber noch viel zu tun, nicht nur bei der Aufklärung ... dpa

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, spricht beim Wahlkampf-Auftakt der SPD für die Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 12. Februar 2023 im Varieté Wintergarten. Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sieht nach den Silvester-Krawallen mit Angriffen auf Polizei und Feuerwehr zwar an vielen Stellen Handlungsbedarf, hält die Integrationspolitik in Berlin aber nicht für gescheitert. „Wir haben hier ein hohes Maß an Brutalität und Respektlosigkeit erlebt, das so bisher ohne Vergleichsfälle ist“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag nach einer Sitzung des Berliner Senats. „Jetzt daraus zu schlussfolgern, dass alle Bemühungen um Integration in den letzten Jahren erfolglos waren, finde ich aber einen Schritt zu weit.“