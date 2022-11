Giffey bleibt dabei: Keine Turnhallen für Geflüchtete Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey rechnet mit steigenden Flüchtlingszahlen im Winter, bleibt aber dabei, dass Turnhallen zu deren Unterbrin... dpa

ARCHIV - Franziska Giffey spricht auf einer Pressekonferenz. Soeren Stache/dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey rechnet mit steigenden Flüchtlingszahlen im Winter, bleibt aber dabei, dass Turnhallen zu deren Unterbringung nicht infrage kommen. „Russland greift gezielt Städte in der Westukraine an, um eine neue Fluchtbewegung auszulösen“, sagte die SPD-Politikerin der „Bild am Sonntag. „Wenn die Leute im Winter dort keinen Strom, kein Wasser und keine Heizung haben, werden sie sich auf den Weg machen.“