Berliner SPD stellt sich auf Wahlkampf ein und will gewinnen In Berlin stehen vielleicht schon bald Wahlen an. Die beiden SPD-Landesvorsitzenden setzen für diesen Fall auf Sieg und spielen die soziale Karte. dpa

ARCHIV - Franziska Giffey (SPD), regierende Bürgermeisterin von Berlin, spricht beim Landesparteitag. Carsten Koall/dpa

Berlin -Noch ist nicht sicher, ob und wann die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt werden muss, die Berliner SPD stellt sich aber schon auf den Wahlkampf ein. Beim SPD-Landesparteitag am Samstag in Neukölln zog sich das für Mittwoch angekündigte Urteil des Landesverfassungsgerichts durch zahlreiche Reden. Berlins Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey rief ihre Partei dazu auf, keine Angst vor einer Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl zu haben. „Es kann sein, dass wir uns noch mal einer Abstimmung stellen müssen“, sagte sie. „Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns weder beirren lassen noch Bange machen.“ Die SPD könne zeigen, was sie geleistet habe.