Giffey: Entlastungspaket wird vielen Menschen spürbar helfen Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat das von der Bundesregierung beschlossene neue Entlastungspaket begrüßt. Es werde „vielen Menschen in ... dpa

Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin. d Monika Skolimowska/dpa/Archivbil

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat das von der Bundesregierung beschlossene neue Entlastungspaket begrüßt. Es werde „vielen Menschen in Deutschland und auch in Berlin spürbar helfen“, sagte die SPD-Politikerin am Sonntag in einer Mitteilung. „Es geht in die Breite und entlastet diejenigen, die besondere Unterstützung brauchen.“