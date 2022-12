Giffey erinnert an Opfer des islamistischen Anschlags 2016 Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat an die Opfer des islamistischen Terroranschlags vor sechs Jahren auf dem Weihnachtsmarkt erinne... dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat an die Opfer des islamistischen Terroranschlags vor sechs Jahren auf dem Weihnachtsmarkt erinnert. „Berlin hat dieser Terroranschlag bis ins Mark erschüttert“, teilte Giffey am Freitag mit. Am 19. Dezember 2016 habe sich „mitten im Herzen Berlins eine ausgelassene und friedliche Stimmung kurz vor Weihnachten innerhalb von wenigen Sekunden in Tod und Verwüstung“ verwandelt. Berlin gedenke den 13 Verstorbenen und den vielen Verletzten. „Berlin wird diese Tat und diesen Tag nie vergessen. Wir trauern mit den Opfern und den Hinterbliebenen.“