Giffey fordert schnelle Umsetzung der Energiepreisbremse

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey verlangt eine schnelle Umsetzung der Energiepreisbremse. „Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zurecht, dass weitere Entlastungen zügig bei ihnen ankommen“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch zum Treffen zwischen Bund und Ländern am Tag zuvor. In der aktuellen Krise komme es darauf an, parteiübergreifend und geschlossen zu agieren. „Deshalb ist es so wichtig, dass die beschlossene Energiepreisbremse schnell und mit konkreten Schritten kommt.“