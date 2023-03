Giffey: Gleichberechtigte Partnerschaft in Koalition mit CDU Ungeachtet der deutlichen Niederlage ihrer Partei strebt die SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey eine gleichberechtigte Partnerschaft in einer möglichen K... dpa

dpatopbilder - SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey gibt ein Interview. Britta Pedersen/dpa

Berlin -Ungeachtet der deutlichen Niederlage ihrer Partei strebt die SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey eine gleichberechtigte Partnerschaft in einer möglichen Koalition mit der CDU an. „Wenn man eine Landesregierung mit zwei Partnern führt, ist es wichtig, dass man es schafft, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten“, sagte Giffey dem Tagesspiegel (Donnerstag). Die Signale seien so.